Alcalde de Mazatlán acusa a regidores del PAS de ir al Cabildo a ‘dársela de santos’

Ante las críticas que ha recibido de parte de regidores del Partido Sinaloense, el Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, acusó que los ediles trabajan en la Universidad Autónoma de Sinaloa y van al Cabildo a “dárselas de santos”.

El morenista fustigó a los regidores del PAS, que son liderados por América Carrasco Valenzuela, y afirmó que su estancia en el Cabildo es irregular.

“Los regidores del PAS hablan de moralidad cuando ellos no cumplen, ellos trabajan en la Universidad Autónoma de Sinaloa y aquí vienen y se la dan de muy santos, es inmoral totalmente e irregular”, aseveró.

Días atrás, Benítez Torres dijo que el Ayuntamiento estaba en austeridad y que derivado de ello no se gastará más de la cuenta.

Cuestionado sobre si esa austeridad se vería en sus viajes, el Alcalde dijo que no, que no viajaría menos, dado que son salidas que son una inversión para el municipio, no un gasto.

Por su parte, regidores del PAS, a través de América Carrasco Valenzuela, señalaron que es importante que Benítez Torres informe de sus logros en estos viajes que realiza y qué tanto benefician a Mazatlán, pero esta solicitud fue rechazada por el Alcalde.

“Mira, en Transparencia está todo, además, los resultados se ven, Mazatlán no es el que era antes”, sostuvo.

Además, dijo que de momento desconoce a dónde viajará en los próximos días, pero es algo que hará si es necesario.