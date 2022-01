Alcalde de Mazatlán asegura que ya se disculpó con la familia Toledo Corro tras recomendación de CEDH por caso estadio

Luego de que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos recomendó a Luis Guillermo Benítez Torres ofrecer disculpas por acusar a la familia Toledo Corro, concesionaria del estadio “Teodoro Mariscal”, de abastecerse de agua potable a través de tomas clandestinas, el Alcalde informó que ya se las ofreció.

El 17 de diciembre dijo que les ofrecería disculpas, todo con tal de ser respetuoso con lo que mandatan las instituciones.

“Les he repetido, no menos de no sé cuántas veces, que yo soy respetuoso de la Ley y si eso me piden, eso hago, no me cuesta nada... yo acepto, yo siempre me voy del lado de la Ley, nunca me van a encontrar fuera de la Ley y yo tengo que cumplir, es mi obligación”, dijo hace poco más de un mes.

En entrevista con medios de comunicación, el Alcalde sostuvo que también tuvo un curso derivado de dichas recomendaciones.

-- ¿En qué consistió la observación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos?

“En que participáramos en un curso, ese fue el cuarto punto, ya cumplimos, y ya, nosotros atendemos todas las recomendaciones que se nos hacen”.

-- ¿Ya ofreció disculpas también?

“Ya, todo, ya cumplí todo”.

-- ¿De qué se originó?

“De lo del Estadio Teodoro Mariscal, ya cumplí ya con todo”.