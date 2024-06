MAZATLÁN._ Existen elementos para que el recurso de amparo que presentó el dueño de Azteca Lighting. por el contrato de 400.8 millones de pesos por 2 mil 139 luminarias, se resuelva a favor del Municipio de Mazatlán, enfatizó el Alcalde Édgar González Zataráin.

“En particular este tema tiene un sesgo político y por supuesto está a favor del Municipio (el proceso legal)”, recalcó con relación a las declaraciones del dueño de dicha empresa, Alonso Puerto Sánchez, acerca de que dicho recurso de amparo no va a terminar en la actual administración municipal y durará el tiempo que sea necesario.

Este contrato fue firmado en el segundo trienio del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y fue rescindido ya cuando González Zataráin fungía como Presidente Municipal sustituto argumentando incumplimiento por parte de la empresa para la entrega de las lámparas, pese a que ya se le habían dado 60 millones de un total de 120 millones de pesos de anticipo.

Ahora se le reclama jurídicamente la devolución de esos 60 millones de pesos más el pago de lo que establece la multa por incumplimiento de contrato, de acuerdo con lo que ha dado a conocer públicamente el Alcalde.

“A menos que él sea magistrado o sea el juez (el juicio duraría más allá de la actual administración municipal), porque eso está en manos de los tribunales, ya lo mismo decía, recordemos que él mismo dijo cuando presentamos nosotros la rescisión del contrato, dijo que no procedería y ganamos la primera instancia, luego volvió a decir lo mismo y presentó un recurso y en el recurso de revisión se lo ganamos, entonces vamos a la segunda instancia”, reiteró González Zataráin.

“Y hoy mete un amparo y obviamente el tema está ahí. ¿Cuándo se resuelva? Espero yo que en los próximos días, antes de que concluya esta administración, aquí lo importante es que el tema va bien encaminado, no está estancado, ha ido ya caminando bien con sus tiempos, dijimos que era algo que iba a llevar tiempo y obviamente él sigue metiendo recursos a sabiendas de que, por supuesto, porque dijo y leí ahí una nota, que ya le dimos el anticipo y algo menciona que entregó luminarias. Él jamás ha entregado luminarias de ese contrato, una sola no ha entregado, ese es el incumplimiento por lo tanto nosotros seguiremos en lo mismo”.

Aunque expresó que duda de que este recurso de amparo brinque de administración municipal, ya queda muy bien aventajado a favor del Municipio.

“Nunca caerán mal esos recursos que regresarán a las arcas del Municipio, que es el propósito y que obviamente pues qué puede decir él sí tiene una serie de incumplimientos con particulares, con gobiernos, con Gobierno del Estado, con Gobierno municipal en el caso de Mazatlán, incumplimiento con garantías, ahí están muchas luminarias que no cumplen con las garantías”, reiteró González Zataráin.

“Ustedes se van por Olas Altas y van a ver un montón de esos foquitos redonditos que no los han terminado, o en el Centro Histórico que se ha incumplido con temas de garantía, que si bien es cierto que podrá decir que ha atendido algunas, pero ha sido mínimo lo que ha atendido comparativamente con toda la garantía que tiene que darle al Municipio, amén de otros temas que se traen en materia de incumplimiento incluso a el contrato”.

El Alcalde expresó que el contrato contiene cosas que se va a dar a conocer unas vez que se pueda hablar ya sin tanta mordaza por parte de las autoridades electorales por la veda y que se pueda ser más específicos para presentar públicamente los temas en que se incurre en irregularidades.

“En un contrato se habla de donación de 40 mil lámparas para ponerse, es un absurdo, cómo vas a regalar 40 mil lámparas a cambio de qué, ¿de un contrato de 400 millones de pesos? Pues más claro no puede estar el tema de lo que es un arreglo muy evidente, muy claro y todo lo demás que diga es su versión, pero a diferencia de nosotros la versión de él ha sido cada día y cada paso desmentida, porque ha mentido una y otra vez a diferencia de nosotros que nos hemos sostenido simple y sencillamente hablando con la verdad”, recalcó.

González Zataráin reiteró que existen elementos para que el fallo del recurso de amparo sea a favor del Municipio y eso lo puede decir no por ocurrencia, como lo hace el dueño de Azteca Lighting.

“No es en base a aprovechar su rueda de prensa para un tema electoral porque no hizo otra cosa más que eso, tenía un sesgo, pero nosotros nos basamos en resultados, y cuáles son los resultados, los dos fallos a favor, o sea, vamos de dos-cero, los dos fallos a favor, él no lleva ningún fallo a favor”, expresó.

También dijo que no se tiene registro de que el Ayuntamiento de Mazatlán le deba pago de lámparas al dueño de Azteca Lighting por contratos anteriores, a menos que sea algo muy viejo y que tenga que ver con administraciones municipales anteriores con las que tuvo contratos.

“Si le deben que los cobre, por lo menos aquí no hay registros, a menos que él solicite, ni ha venido a cobrar, no fue en nuestra administración por supuesto. ¿Por qué hasta ahora decir que le deben? ¿Por qué no se presentó a cobrar? No se ha presentado a cobrar. ¿Por qué abrir otro contrato si le están debiendo? Son absurdos, tiene una intencionalidad, insisto, y ya la tuvo, que fue un tema de interferir en el proceso electoral”, continuó.

“Si ustedes revisan dónde fueron todas sus ruedas de prensa anteriores a esta van a encontrar lo que dijo al último, incitando al voto a favor de una candidatura y es ahí donde estuvieron dando las ruedas de prensa anteriormente. Obviamente, ¿eso de qué te habla y qué te dice? Pues obviamente que tiene un sesgo y tiene una intencionalidad. A nosotros que los gane en los tribunales, la palabra y lo que diga es cero a la izquierda, o sea, resultados, hechos como lo hemos nosotros contundentemente venido diciendo”.