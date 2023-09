MAZATLÁN._ El Alcalde de Mazatlán, Édgar Augusto González Zataráin, dijo que atenderá, contestará y revisará la denuncia que interpuso la Síndico Procuradora, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz.

Declaró que estos temas no les sorprendían al ser propios del Municipio. Asimismo comentó que siempre trata de ser muy cuidadoso con lo que dice.

“Siempre busco como no, ni atentar contra nadie ni ofender a nadie, por eso me cuido mucho en eso. No es mi característica y en este caso yo me voy a concretar”, dijo el Alcalde de Mazatlán.