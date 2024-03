MAZATLÁN._ Tras reiterar que fueron innecesarios los videos que publicaron algunos empresarios y que rompieron los acuerdos con las agrupaciones de músicos locales, el Alcalde Édgar González Zataráin manifestó que se da certeza a los músicos de que pueden trabajar, sin problemas en Mazatlán siempre y cuando se establezca el orden. También dijo que a partir de este miércoles después de laborar en las playas los músicos pueden seguir trabajando a partir de las 19:00 horas en la Glorieta Rodolfo Sánchez Taboada hasta las 24:00 horas o la 1:00 horas del día siguiente y se está en busca de un segundo espacio para ello. Ante la manifestación que realizan los músicos la tarde de este miércoles en las letras de Mazatlán y la avenida Camarón Sábalo, el Presidente Municipal dijo que está atendiendo directamente esa situación llamando al diálogo.

“Yo directamente he estado en contacto, tuve reunión antes de pasar al Cabildo, por eso llegamos un poquito tarde y estamos con el maestro que es el encargado del Sindicato estableciendo, incluso tuvimos una comunicación con el Sindicato Nacional dándole certeza de que pueden trabajar sin problema siempre y cuando establezcamos el orden”, expresó González Zataráin en entrevista con personal de medios de comunicación la tarde de este miércoles. “Seguramente no (pertenecen a alguna agrupación sindical los músicos que están participando en la manifestación) o seguramente no, hay muchos músicos improvisados, yo no sé si sean ellos, pero hay muchos músicos improvisados, ustedes se van a la playa y van a ver músicos que no tienen son ni nada, que aparecen de la nada porque pues es negocio, pero hay mucho de ese tipo de músicos que no quiere regularse, ordenarse, sujetarse a ningún sindicato, sujetarse a ninguna organización, sujetarse a ningún acuerdo, sujetarse a ninguna asociación, no se quieren poner su gafete, pues entonces quieren el desorden”.

Reiteró que dichos músicos se pueden manifestar, lo que no pueden hacer en bloquear la vialidad. “El llamado es a que se suban a la banqueta, que no bloqueen y no se pueden quedar plantados ahí porque insisto, no hay razón,si a ellos los asistiera la razón de decir es que quiero negociar, que me dejen trabajar, pues no tienen nada que negociar, vete a trabajar, no los asiste la razón en nada, ...el llamado es a que primero se le dé prioridad a los músicos locales, porque (los foráneo) también vienen, hacen su desorden y se van y nadie sabe de ellos, son músicos foráneos, tienen preferencia (los músicos locales) y con ellos vamos a trabajar de la mano”, subrayó el Alcalde.

Reiteró que a partir de este miércoles los músicos pueden trabajar a partir de las 19:00 horas en la Glorieta Rodolfo Sánchez Taboada, comúnmente conocida como del Clavadista, en el Paseo Claussen, hasta las 12:00 de la noche o una de la mañana y se está buscando un segundo lugar para ello después de que salgan de laborar en las playas. Momentos antes en la sesión ordinaria de Cabildo el Presidente Municipal expresó que este tema ha sido muy polémico y prácticamente se derivó por una mala acción, por empresarios que publicaron innecesariamente videos y rompieron los acuerdos que se tenían con los sindicatos de músicos locales. “Es ese tema que ha sido muy polémico pues prácticamente se derivó por una mala acción, y lo digo claramente, ya lo hice público, porque previamente dos días antes se habían establecido muy buenos acuerdos con los músicos, con los representantes de los músicos en este Salón de Cabildo y ese acuerdo tenía que ver con precisamente reducir los horarios, ellos estuvieron de acuerdo, ambas partes, establecer un horario, establecer el no uso de las bocinas y el tema prácticamente de poder acreditarles a cada uno de los músicos, que son locales”, continuó.

Porque argumentan que los que hacen el desorden y rebasan son los foráneos y que incluso las propias organizaciones locales de músicos o sindicatos se ven rebasados por los foráneos, que vienen esporádicamente, que incluso les quitan la oportunidad a veces de trabajar porque se saturan las playas y los locales se quedan en la espera, añadió González Zataráin. “Pidieron ese apoyo, se establecieron los acuerdos y compromisos y de manera inesperada surgieron videos que rompen con ese acuerdo ya establecidos, innecesarios desde mi punto de vista debido a que ya había acuerdos previamente establecidos en esta mesa y que incluso en acuerdos posteriores se iba a trabajar con seccionar algunas áreas de las playas donde se pudiera trabajar con el tema de las bandas”, reiteró el Alcalde. “En ese sentido pues obviamente se preocuparon los músicos porque no esperaban una reacción después de haber salido de una mesa de trabajo en donde hubo acuerdos y en donde hubo finalmente disposición de parte del sector de los músicos, nosotros hemos mantenido como administración la relación y la comunicación constante con los músicos y ustedes podrán ver aquí todos los días que vienen ellos a tramitar su gafete para poder trabajar sin problema en las playas”.

Recalcó que se ha dicho que esta administración no va hacer uso de la fuerza pública para de ninguna manera arremeter contra los músicos, lo que sí están llamados como autoridad es a mantener el orden. “Hemos dicho que esta administración no va hacer uso de la fuerza pública para de ninguna manera arremeter contra los músicos, lo que sí estamos llamados como autoridad es a mantener el orden porque ni una cosa ni otra está marcando el orden, ni las confrontaciones que no le dejan nada bueno a Mazatlán ni mucho menos si es entre empresarios y agrupaciones musicales pues obviamente eso no abona en nada a Mazatlán y por lo contrario incrementa ahora sí la mala imagen de Mazatlán videos que han escalado a nivel nacional”, subrayó. “Videos que hoy los medios nacionales están difundiendo de manera continúa, eso no ayuda, si se habían establecido compromisos o acuerdos pues hay que retomarlos, hoy tuvimos reunión con los sindicatos de nueva cuenta para llamarlos a retomar esos acuerdos, y luego a río revuelto pues aprovechan y politizan los temas, hay un grupo de músicos bloqueando la avenida que no tienen que ver con estas organizaciones de músicos de Mazatlán y que obviamente aprovechan para meterle ruido y que muchos de ellos son foráneos y que saben que les espera que va haber orden, que no van a poder establecer tampoco el desorden”. Reiteró que hay un reglamento y una ley que no permite que las bandas se pongan a tocar en cualquier vialidad y cierren calles, tiene que establecerse el orden, por lo que van a trabajar con orden, con una comunicación estrecha entre los sectores de los músicos.