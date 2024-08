El Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin, manifestó que no necesariamente tiene que ser él al que se refiera el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, para ser el próximo Secretario General de Gobierno en sustitución de Enrique Inzunza Cázarez, quien irá a ocupar su cargo como Senador de la República en septiembre próximo.

“No necesariamente tiene que ser mi figura”, expresó González Zataráin en entrevista este martes con personal de medios de comunicación ante las declaraciones recientes del Gobernador de que analiza si el Diputado local Feliciano Castro Meléndrez o algún alcalde que no fue reelecto podrían ocupar el cargo en mención.

“No dice mi nombre en específico, habla el Gobernador muy en general de posibilidades, lo cierto es que el Gobernador me ha invitado en el pasado, meses atrás al tema de incorporarme a su gabinete, en el pasado lo hizo, no ha dicho a dónde, en particular yo le he comentado que con mucho gusto contribuimos, no sabemos a dónde y no sabemos si todavía me siga invitando, hay que esperar, la verdad no quiero ni echar la campanas al vuelo, ni tampoco apuntarme, en lo particular no soy así”, reiteró el Presidente Municipal.

“Sin embargo, hay quienes definen y dicen que la referencia es hacia mi persona, pero habemos muchos, hay muchos ex o que van a terminar su período de diputados y también algunos que van a terminar el periodo de alcaldes y que tampoco fueron seleccionados para seguir en los cargos, entonces no necesariamente tienen que ser mi figura”.

González Zataráin expresó que tiene contemplado terminar su periodo como Alcalde de Mazatlán que concluye el 31 de octubre próximo.