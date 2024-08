Aunque se ha mencionado la posibilidad de que se integre en el gabinete de Rubén Rocha Moya, el Alcalde Édgar González Zataráin prefiere esperar a que termine su ciclo antes de integrarse al equipo estatal.

Hace unos días, el Gobernador del Estado reveló que un Alcalde podría ser el Secretario General de Gobierno y surgieron especulaciones que podría ser el Presidente Municipal de Mazatlán.

González Zataráin aseguró que en la visita que hizo Rocha Moya el fin de semana que estuvo en la ciudad, no tocaron el tema, pues aún le quedan dos meses en el cargo de Mazatlán en los que tiene que tener mayor atención.

”No, no, para nada, no tocamos el tema (una posible invitación); el gobernador estaba muy contento, muy alegre con la visita del Presidente López Obrador y de Claudia Sheinbaum, así que no tocamos ese tema, y yo digo: todavía falta mucho para salir, son dos meses, lo único que puede hacer esto es que se alborote el Panal y empiezan las abejas a llegar, entonces no, se me hace lejano todavía la fecha de salida (31 de octubre)”, declaró.

Tratando de explicar por qué no le conviene apuntarse para un posible puesto a nivel estatal, señaló que hay mucha gente que puede sentirse atacada en el sentido que les están quitando algo, por lo que dice que prefiere esperar a una invitación formal para no hacerse de enemigos ahora y así poder terminar su mandato sin polémicas en Mazatlán.

”La verdad es que no hemos tocado el tema, lo cierto es que yo voy a esperar hasta que me comenten, me indiquen si hay algo después, pero no, hay que esperar. Yo siempre digo: ¿Sabes qué pasa con los que tienen intención de algo? Es que si a mí me mencionan para una Secretaría, los que quieran esa Secretaría luego se vienen contra mí, porque ahí buscan luego cómo meterme el pie, cómo soltar temas y echarme tierra; es ahí cuando aparecen los verdaderos enemigos porque sienten que les quitas algo, entonces en lo particular prefiero que mejor no me mencionen para esos temas ahora”.

Insistió en que su ciclo como Alcalde aún tiene camino por recorrer, por lo que añade que no piensa dedicar tiempo en defenderse de acusaciones ante una posible disputa por un cargo mayor, el cual aún no recibe de nadie.

”Yo trato de estar metido en lo mío para cerrar y entregar todo en orden durante mi ciclo en los dos meses que me faltan, y el estarme defendiendo de los que creen que les vamos a quitar algo pues está difícil, no conviene, entonces mejor esperar a que nos digan ya después, no ahora”.