El Alcalde de Mazatlán informó que no tiene confirmada la privación de la libertad de cuatro personas en el fraccionamiento Tellerías y que no se ha incrementado más la violencia en este municipio.

“No se ha confirmado, no me lo han confirmado (el reporte de 4 personas privadas de la libertad que sí confirmó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal), pues es lo que hemos vivido en los últimos días, no se ha recrudecido más, ojalá y no, ni menos ni más, ha estado ahí, hay un día que nos reportan uno, a veces nos reportan tres (personas privadas de la libertad), dos y ha sido variado, pero ha sido una tónica que hemos tenido las últimas semanas”, añadió.

“Ese tema no ha cesado, hay que decirlo, es el único, podríamos decir, hecho lamentable que tenemos, no hay que menospreciarlo, es un lamentable hecho que obviamente nos preocupa, pero afortunadamente por otro lado no tenemos violencia de otro tipo”.

Agregó que en Mazatlán no se tienen enfrentamientos, ajustes de cuentas en plena vía pública o en plena zona comercial o turística.

Dijo que esos temas ojalá y nunca lleguen, pero no deja de preocupar.

Ante asesinatos con armas de fuego en los últimos días en la ciudad añadió que los homicidios que se catalogan como extraordinarios por tanta violencia que se tiene en Sinaloa no se tienen en Mazatlán.

Se ha reforzado la seguridad

También dijo que sí se ha reforzado la seguridad en la zona turística como el área de Cerritos y en el trayecto del aeropuerto a la ciudad como lo han solicitado dirigentes de sectores productivos.

“Sí se ha reforzado, yo lo he supervisado el tema, nos está ayudando la Marina y la Guardia Nacional en esta zona, sí se ha reforzado, igual (en el trayecto al aeropuerto), después de que hicieron un recorrido los medios, dijeron no hay nada, entonces ya empezaron ahí (a reforzar la seguridad)”, reiteró el Presidente Municipal.

“Ya andan trabajando en esa ruta, incluso en el Libramiento Mazatlán Villa Unión”.