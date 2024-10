La seguridad en Sinaloa ya ha ido mejorando en todos los sentidos, aunque las condiciones aún no son las óptimas y en el caso del próximo domingo en la inauguración de la Liga Mexicana del Pacífico en el Estadio de Beisbol “Teodoro Mariscal” se reforzará la seguridad como en cualquier inauguración, pero después ya todo transcurrirá de manera normal, manifestó el Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin.

Agregó que después de la reunión del Secretario de Seguridad Pública federal y del Secretario de la Defensa Nacional en la capital de la entidad con el Gobernador del Estado no ha platicado con Rubén Rocha Moya, seguramente sí se reforzará la seguridad en Mazatlán, Culiacán, Rosario, Escuinapa como lo mencionaban.

“(Estoy) satisfecho porque esa reunión obviamente va servir de mucho, tan va servir de mucho, seguramente, digo seguramente porque yo no estuve ni tampoco tengo acceso ahí de información, seguramente ya debe de haber un plan ahí para fortalecer las condiciones y mejorar la situación de seguridad en el estado, ha venido de más a menos, ha venido mejorando en todos los sentidos, por ejemplo este sábado cumplen 15 días afortunadamente sin bloqueos en la Mazatlán-Culiacán”, continuó.

“En Durango el último que hubo fue un falso reporte, la gente de la caseta cerraron y luego la Guardia Nacional reabrió porque no había nada, no había ni ponchallantas, ni bloqueo, ni gente armada, fue una falsa alarma, entonces han ido mejorando las condiciones, no digo que estén óptimas, pero han ido mejorando, no va aumentando, no va creciendo, va decreciendo y eso es bueno, sigue habiendo reportes de desapariciones, en la parte centro de Culiacán algunas ejecuciones que las vemos ahí en las redes sociales, las vemos en los medios, pero ha ido mejorando bastante y espero que eso siga en esa vía de mejorar”.

Expresó que el operativo de seguridad que se va implementar el próximo domingo por la inauguración de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol en el Estadio “Teodoro Mariscal” será el normal con la Policía Municipal.

“La Guardia Nacional, el Ejército, la Marina hacen sus rondines en los perímetros, obviamente por ser la inauguración siempre se refuerza, no nada más en esta ocasión, siempre se refuerza en las inauguraciones por el cúmulo de personas que acuden, ya después corren normal las actividades del estadio, pero siempre se hace un operativo en el inicio!”, expresó González Zataráin.

“Se hace un programa siempre para que no haya problema, se hace una rutina de los operativos por inicio del béisbol de lo que es la temporada”.

También dijo que no sabe si sea un programa, pero el Gobierno del Estado tiene un esquema que sacó esta semana y que lo está dando a conocer en Culiacán para apoyar a los comerciantes que han resultado afectados económicamente por la racha violenta que inició el pasado 9 de septiembre por la lucha entre facciones del Cártel de Sinaloa.

“Yo sé que viene el secretario mañana, de Desarrollo Económico, viene el secretario de Seguridad y creo que viene del Congreso los diputados y viene la líder del Congreso a hacer una plática con los sectores, entonces en ese sentido yo creo que ellos tendrán que ponerse de acuerdo, es un tema que lo trae el Estado”, continuó el Presidente Municipal de Mazatlán.

Reiteró que la seguridad en la Autopista Mazatlán-Durango está mejorando, sí hubo afectaciones, pero ha ido mejorando, ya empieza a fluir el tránsito, ya hay gente que se anima a transitar en la carretera, aunque siempre va haber temor, sin embargo, la vida continúa y hay gente que circula en ambos sentidos.

“Bienvenidos aquellos que se atrevan a hacerlo, hay que estar al pendiente para proteger y cuidar esa parte nada más”, subrayó.

Además, dijo no tener conocimiento de alguna privación de la libertad reciente de algún policía, si fuera cierto ya se lo hubiera reportado el Secretario de Seguridad Pública Municipal, ha habido mucho rumor sobre este tema, pero cuando ha habido un caso contra policías se ha dado a conocer como el asesinato de los dos policías municipales semanas antes.

El Alcalde también expresó que el vicefiscal en la zona sur del Estado ya trae el tema de la privación de la libertad o desaparición de personas, ya se encausó a la Vicefiscalía para que ahí se esté atendiendo, el vicefiscal tiene los datos de cuántos se llevan ahora también se mujeres, jóvenes, menores de edad también, de todo, es un tema que pega a toda la sociedad.

También dio a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional revisó las armas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a finales de septiembre, se hacen dos al año, las cuales ya se llevaron a cabo, pero se pueden hacer extraordinarias por alguna situación en especial.

“Es decir, que el Ejército considere hacerles una revisión extraordinaria y se pueden hacer extraordinarias, no está exento de que se pudiera hacer en dado momento alguna otra extraordinaria, nuestras revisiones pasaron sin problemas ya, pasaron las revisiones, se llevan ellos y dan un dictamen final, ese dictamen es el que estamos esperando, pero a diferencia de Culiacán que no se esperaron al dictamen para detener el funcionamiento de los policías, a eso me refiero, les regresaron sus armas (en Mazatlán( y los mandaron a trabajar, es la diferencia”, recalcó González Zataráin.

“Hay que esperar el documento y en ese documento si algo sale mal nos lo van a notificar por escrito, pero ya sería exclusivo sobre uno u otra persona, (en el caso de Mazatlán no los dejaron sin armas), no, pues ahí andan en la calle trabajando ya en espera del resultado, siempre cuando hay un problema que alguien no es apto (para portar un arma de fuego) te indican, toda la vida ha habido casos, siempre ha habido casos, cinco casos, tres casos, 10 casos, y entonces lo que haces es retirar esa arma, pero ahorita llama la atención por lo que sucedió en Culiacán, yo entiendo, pero estas rutinas siempre son”.

Reiteró que se habla del reporte final porque en él va venir si hay elementos no aptos para portar un arma de fuego y cuántos son, pero no es una aplicación como en Culiacán donde en el momento de la revisión se paralizó todo, seguramente ese reporte se entregará en cualquier momento en este mismo mes.