Alcalde de Mazatlán pedirá al Gobernador una semana más para definir si se realiza el Carnaval

MAZATLÁN._ A menos de un mes de que llegue la fecha programada para el Carnaval de Mazatlán 2022, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres pedirá al Gobernador Rubén Rocha Moya esperar una semana más para ver el comportamiento del Covid-19 en el municipio y con base en ello decidir si se hará o no el festejo.

Esto, tras el paso de Sinaloa al naranja en el semáforo epidémico nacional, un nivel que indica riesgo alto ante la pandemia.

“El semáforo es de Sinaloa, no es de Mazatlán, nosotros nos cocemos aparte, el semáforo de Mazatlán está en amarillo y tiende a ser verde, hoy seguimos bajando, esa es una; la segunda: voy a pedir al Gobernador esperar unos días más, si es posible hasta el viernes, para ver el comportamiento de Mazatlán, insisto, no de Sinaloa”, señaló Benítez Torres.

“El cambio de semáforo nacional es del mes anterior, no está contemplado febrero, el Carnaval inicia el 24 de febrero, creo que nos debemos una oportunidad, se deben una oportunidad los mazatlecos, entonces cinco días que esperemos me parece prudente y si no hubiera cambios estaremos conscientes que tendremos que posponer o cancelar”.

De acuerdo con el semáforo epidémico nacional por la pandemia del Covid-19, Sinaloa retrocedió de amarillo a naranja del 7 al 20 de febrero, donde el verde es el color más bajo, le sigue el amarillo, después el naranja y por último el rojo de mayor incidencia.

“Insisto, una cosa es el semáforo estatal, Mazatlán no tiene la culpa que en otros municipios no tengan los cuidados que tenemos en Mazatlán, eso tiene que ser bien claro”, continuó.

El Presidente Municipal también dijo que si del 24 de febrero al 1 de marzo el semáforo de Mazatlán está en verde o amarillo es probable que se haga el Carnaval 2022, pero no puede asegurarlo, pues hay autoridades de Salud que toman las últimas decisiones.

“Pues es probable, pero no puedo asegurarlo, hay autoridades de Salud que toman las últimas decisiones (sobre si se realiza o no el Carnaval), pero yo trato de ser muy claro y específico, el Semáforo naranja aglutina a Sinaloa, pero no contribuimos a ello, nuestro semáforo está en amarillo”, reiteró Benítez Torres.



- ¿Hasta el otro viernes la decisión?

- No, no lo sé, yo se lo voy a pedir al Gobernador y él tomará sus decisiones.



Ante informaciones públicas de la Secretaría de Salud de que el próximo miércoles definirían la situación del Carnaval de Mazatlán, dijo que únicamente está solicitando el apoyo del Gobernador del Estado para esperar hasta el próximo viernes para ver el comportamiento de Mazatlán.

“Vamos a platicar ahorita, hace un momento platicamos (con el Gobernador), pero vamos a volver a platicar, él está consciente y él lo que más quiere es que se hagan las fiestas, él lo que no quiere es exponer a la población, pero como Alcalde y gente de ciencia, porque soy químico conozco al igual que el Secretario de Salud de esto y por eso es que puedo externar mi opinión no como Alcalde, como amigo del Gobernador”, subrayó.

Benítez Torres expresó que no opinará nada de quienes están a favor de que se realicen las fiestas carnestolendas y él respeta lo que haya comentado el Secretario de Salud en Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, con quien no ha tenido comunicación y siguen los preparativos del Carnaval.

“Seguimos igual que todos los días, no (no se suspende la organización del Carnaval), no podemos hacerlo, el Carnaval así es y finalmente suceda lo que suceda después platicaremos de ello”, dijo.

Además, expresó que no cree que sea oportuno posponer la realización del Carnaval porque está regido por fechas especiales, religiosas, y porque después de estas fiestas viene Semana Santa, no se pueden juntar los dos eventos.

A pregunta expresa de que si se perdería la inversión que se ha hecho para estas fiestas, manifestó que se cancelaría el Carnaval si así fuera la decisión que se tomara.