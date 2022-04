Alcalde de Mazatlán pide denunciar a quien ensucie canales, para prevenir inundaciones

Tras manifestar que ya se están limpiando canales ante la proximidad de la Temporada de Ciclones Tropicales en el Océano Pacífico, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres llamó a la población a denunciar a quien ensucie estos cuerpos de agua, para prevenir inundaciones.

“Ya estamos preparándonos, porque acuérdense que el año pasado nos fue duro con eso, mal nos fue, dos ciclones consecutivos y nos causó mucho daño, pero nada más nos dobló, no nos derrumbó”, agregó.

“Generalmente eso es lo que hacemos, limpiar canales para que no se agolpe, pero la verdad un llamado a la población, vamos, limpiamos canales y en una semana están peor que como estaban, la gente no quiere dejar esa mala costumbre de tirar a los canales basura, eso nos causa mucho daño, por más trabajadores que tengamos no vamos a poder resolver el problema”.

Recalcó que sería muy difícil estar vigilando todos los canales, no se puede poner personal y no se tienen cámaras para hacerlo.

“Yo hago un llamado a los ciudadanos que denuncien, los que viven ahí que tomen fotos, ya se los he pedido, tomen fotos y verán si no actuamos”, enfatizó el Presidente Municipal.

En otro orden de ideas, tras la presentación del Plan Estatal de Desarrollo el miércoles, Benítez Torres dijo que ese documento es la suma de todos los planes de desarrollo municipales, más lo que hace el Gobierno del Estado por su cuenta, pero el de Mazatlán ya socialmente se presentó, ya hay un libro sobre ese tema, hay publicaciones.

“Lo único que vamos a hacer es formalizar de acuerdo a la ley, la presentación de él en Cabildo, que sería mañana viernes (a las 10:30 horas)”, continuó Benítez Torres.

SE EMBELLECERÁ TODA LA ZONA DE SÁBALO CERRITOS

Toda la zona de Sábalo Cerritos se embellecerá y de ello estará como responsable un reconocido paisajista , informó el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“Él va a ser el responsable de embellecer toda la zona de Sábalo Cerritos, los camellones, ya tenemos la palabra de tres empresarios grandes de Mazatlán para cooperar en eso, lo vamos a hacer por áreas, a ver quién se hace padrino de esta zona, pero bajo un proyecto único que coordinaría Tonatiú, el paisajista”, continuó Benítez Torres.

“Aparte, las entradas al mar, en la Sábalo Cerritos, acuérdense que ahí se dan muchos hechos de muchas cosas y vamos a hacerlos muy bonitos para que la gente los cuide y estamos terminando también la nueva glorieta donde va estar la gaviota que se había quitado provisionalmente de acá de Valentino”.

También dio a conocer que hasta ahorita la fecha tentativa para que el Gobernador Rubén Rocha Moya acuda a inaugurar el alumbrado público de Cerritos tentativamente es el 17 de mayo.