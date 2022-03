Alcalde de Mazatlán pide resolver, de una vez por todas, lo que daña a la pesca

Resolver de una vez por todas lo que daña a la pesca, como la falta de respeto a los tiempos de veda y la pesca furtiva, demandó el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“Estamos padecimiento de los mismos problemas de hace muchísimos años y no sucede nada, quién debe de coadyuvar, una persona, no me refiero al que está de comisionado, me refiero a congresos, me refiero al Senado”, expresó Benítez Torres en entrevista la mañana de este viernes.

“Me refiero a quien toma decisiones y acabar de una vez por todas lo que sabemos que daña la pesca, que es la falta de respeto a los tiempos de veda, el changuerismo, que es la ilegalidad de la pesca”.

Enfatizó que se tiene tecnología para detectar en el momento exacto en que se está cometiendo un atraco en el mar.

El Presidente Municipal desayuna en privado la mañana de este viernes con los integrantes de la Comisión de Pesca en la Cámara de Diputados en conocido restaurante ubicado en el Paseo del Centenario.

A las 11:00 horas los legisladores sostendrán una reunión privada con el titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Octavio Almada Palafox en las instalaciones de dicha dependencia.