UNA DESPEDIDA EMOTIVA

Tras comentar lo hecho por organismos Cultura y DIF en estas fechas, el Alcalde retomó su discurso de forma más personal y entre lágrimas agradeció a todos los que hicieron parte de su administración y consiguieron cosas en pro de la gente.

Reconoció irse satisfecho, con disposición de ayudar y con la frente en alto por haber escuchado a todo el que se ponía frente a él a plantearle su problema.

“Yo me voy súper convencido y muy satisfecho de haber encontrado con cada una de ustedes con cada uno de. Nunca encontré un nombre. Siempre encontré disposición a trabajar disposición a construir disposición a rendir cuentas a la ciudadanía y sobre todo de enorgullecernos de lo que estábamos construyendo como administración”, expresó González Zatarain.

“Lo más importante es que le cumplimos a Mazatlán, es que le cumplimos a la ciudadanía. Hay mucho de lo que se puede hablar y hemos hablado mucho a través de estos meses. Hemos estado al frente de la Alcaldía y hemos tenido apertura total con todo con los medios de comunicación; jamás le hemos sacado la vuelta a ni un solo problema, siempre hemos estado presente, porque lo más básico y lo que siempre he dicho es que no cuesta nada es escuchar a la ciudadanía, se trata de entender, ponernos ponernos en su lugar y ver la desesperación de muchos que ven que no avanzan”.