En el contexto del conflicto que se presenta por la autonomía universitaria, el Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin, confirmó la remoción del Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Rafael Mendoza Zataráin y del Director de Asuntos Jurídicos, Christian Lizárraga Félix.

“Obviamente como lo dice la convocatoria, es una remoción debido a las confrontaciones que se vienen en torno a la Universidad (Autónoma de Sinaloa), yo soy un partidario, por supuesto, de la autonomía universitaria y no lo digo ahora con este tema, si alguien inició ese tema fui yo en el Congreso y que no lo hago con revanchismo, simple y sencillamente soy un convencido, un partidario, un defensor del tema de la autonomía universitaria”, enfatizó González Zataráin en entrevista este viernes en Mármol.

“Siempre lo he sido, los hechos están plasmados, hay hasta videos, cargan un video en aquel conflicto que me aventé, bueno, como yo soy una parte importante de eso yo no quiero pues que funcionarios estén con una idea contraria a la mía, por esa razón (es la remoción)”.

Precisó que el acto de remoción se realizará en la sesión extraordinaria de Cabildo que se realizará a las 17:00 horas de este viernes, pero será hasta la próxima semana cuando se realicen los nombramientos de las personas que ocuparán esos cargos, pero no serán para alguien del Partido Sinaloense, partido al que pertenecen los removidos.

“No, no, no, tiene que ser gente obviamente de confianza mía, de mi confianza, ya está así programado, ya tenemos quien, el asunto nada más lo vamos a procesar la próxima semana, para ser específicos el martes”, reiteró el Alcalde de Mazatlán.

La tarde de este viernes Mendoza Zataráin todavía participó como Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán en el Cabildo Abierto que se realizó en Mármol, al norte del municipio de Mazatlán, donde los habitantes de los habitantes de esa sindicatura y comunidades cercanas plantearon a autoridades municipales los problemas que tienen, pidiendo soluciones, a lo que el Alcalde y personal de su administración se comprometió a atender en la medida de las posibilidades de la Comuna.

Como parte del conflicto que se vive por la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa y las iniciativas de reforma a la Ley Orgánica de instituciones de educación superior como la Universidad Autónoma de Sinaloa, el jueves la Alcaldesa de Escuinapa, Blanca Esthela García Sánchez, se deslindó del Partido Sinaloense, lo mismo hizo la mañana de este viernes el Presidente Municipal de Concordia, Raúl Díaz Bernal, quienes manifestaron su apoyo al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y al Congreso del Estado por las decisiones tomadas en este tema.