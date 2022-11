Alcalde de Mazatlán señala que solicitará préstamo de cerca de $130 millones

MAZATLÁN._ Tras manifestar que en sesión extraordinaria el Cabildo de Mazatlán aprobó la Ley de Presupuesto de Ingresos por 3 mil 90 millones de pesos, el Alcalde Édgar González Zataráin, precisó que se solicitará un préstamo máximo de 130 millones de pesos para el cierre del presente año en el Municipio de Mazatlán.

También dijo que para el Presupuesto de Egresos que se espera se apruebe en los próximos días se destinará un apartado para atención de emergencia por si éstas se presentan no se tenga que tomar recursos de otras áreas para atenderlas, sino que ya se tenga el dinero para ello.

“Se aprueban hoy 3 mil 90 millones de pesos, qué es lo que había antes, había 2 mil 500 y fracción (de millones de pesos), pero se superó la meta de los 2 mil 500 porque estamos cerrando el año casi con 2 mil 800 millones, un crecimiento real de casi 300 millones y hoy le estamos apostando 300 más, por eso nos vamos a los 3 mil 100 millones”, expresó González Zataráin en entrevista cerca del mediodía de este sábado al acudir por algunos minutos a observar el partido entre México y Argentina en una pantalla que instaló el Ayuntamiento de Mazatlán en las canchas de la Plazuela de la Colonia Benito Juárez.

“Eso ya nos va permitir que incluso las deficiencias que tenemos ahorita en el cierre podamos recuperarlas en los primeros meses del año, incluso hablábamos de la posibilidad de solicitar, que también lo vamos a ver con el Cabildo, un préstamo puente de aquí a que tengamos ingresos el próximo año, es decir, para el cierre del año que tiene que ver con aguinaldos y eso, pero todavía no sabemos, lo vamos a solicitar en unos 10 días más, 8 días más, posiblemente la próxima semana”.

Precisó que hasta el momento el Gobierno del Estado no le ha otorgado ningún préstamo al Ayuntamiento de Mazatlán de 150 millones de pesos como lo manifestó públicamente el viernes el coordinador de la Comisión de Hacienda del Cabildo local, Bernardo Eduardo Alcaraz Conde, pues reiteró que apenas se va solicitar la autorización de solicitarlo.

“Como se van comportando los ingresos eso va ayudando, yo creo que va ser 130 millones lo máximo (que se solicitará como préstamo)”, reiteró tras decir que no se han recibido 150 millones por parte del Gobierno del Estado.

“No, eso de lo que se habla, que se podrían solicitar 150 (millones), pero ya los ingresos han subido buen y eso ya se redujo a 130 (millones) la solicitud que vamos a hacer y finalmente pagaderos a tres meses, enero, febrero, marzo, que rápidamente lo podamos regresar, no (todavía no los aporta el Gobierno del Estado), todavía ni siquiera los solicitamos porque lo comentamos, lo tenemos que hacer primero ante Cabildo, que apruebe cabildo y luego ya enviamos el documento de Cabildo de la solicitud de ese préstamo, eso lo tenemos pensado hacer la próxima semana”.

También dio a conocer que el Presupuesto de Ingresos para el 2023 ya se fue al Congreso del Estado, este mismo fin de semana lo recibe y se procesa en la semana que viene al igual que todos los presupuestos de ingresos de los diferentes municipios de Sinaloa, posiblemente este mismo sábado sesionarían para aprobar esos presupuestos.

“El compromiso no solamente es que no vamos a tener déficit al salir el año, sino que además vamos a aplicar de manera estricta el recurso en lo que estamos etiquetando, es decir, no tener ahí inconsistencias en cuanto al presupuesto, para lo que se aprueba para eso se va aplicar tal cual”, recalcó González Zataráin.

“Y vamos a dejar ahí un fondo para emergencia, que además el del ahorro de aguinaldo que va ser otro fondo que vamos a dejar, va ser un fondo de emergencias para contingencias naturales, lo estamos estudiando (para determinar el monto de recursos que tendrá), pero sí que sea por lo menos el historial que viene ahí siendo porque pasan contingencias y luego qué haces, cancelas obra, bajas obra para resolver la contingencia, la emergencia, entonces no hay necesidad de que hagamos eso”.

Por ello reiteró que mejor se dejará un fondo para las contingencias naturales.

“Mejor dejamos un fondo y así no sacrificas nada de lo proyectado, algo que nunca se había hecho y lo vamos a hacer este año”, expresó el Alcalde de Mazatlán.