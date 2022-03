Alcaldes no deciden cómo se aplica el Impuesto Sobre Hospedaje: Sectur

Luego que el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres pidió que se le dieran más recursos del Impuesto Sobre Hospedaje, Rosario Torres Noriega, titular de la Secretaría de Turismo, señaló que los presidentes municipales no deciden cómo se utilizan esos recursos.

La funcionaria del Gobierno del Estado recalcó que es el Consejo Consultivo de Promoción Turística quién deciden qué se hace con esos recursos, y para este año se erogarán aproximadamente 165 millones de pesos.

“Es un impuesto que recauda el Gobierno del Estado, es un impuesto que se le da a la Secretaría de Turismo, y que no son los presidentes municipales quienes deciden cómo aplica el recurso, es el Consejo Consultivo en pleno, no es la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Turismo puede hacer los planteamientos”, mencionó.

En este Consejo Consultivo, que aún no está integrado, estarían sobre todo hoteleros, pero no está previsto que se incluya a los presidentes municipales en él, es por eso que Torres Noriega subrayó que no es competencia del Alcalde de Mazatlán decidir cómo o a dónde se va ese dinero.

En entrevista dijo también que es necesario reformar la Ley de Fomento Turístico, la cual data desde 1988, por lo cual ya es totalmente obsoleta.

“Por ejemplo, el tema del Consejo Consultivo, que eso le da transparencia a la aplicación del recurso del 3 por ciento, que sí está en la Ley de Hacienda del Estado, pero no está reflejado en la Ley de Fomento Turístico, vienen muchos temas, estamos viviendo desde el 88 a esta época queda totalmente obsoleta”, indicó.