Alcaldesa acusa exageración de algunos medios sobre hechos de violencia de Mazatlán

MAZATLÁN._ A pesar de los recientes hechos de alto impacto que se han registrado en Mazatlán, la Alcaldesa provisional de Mazatlán, Minerva Osuna Zavala, aseguró que algunos medios de comunicación exageran la forma en que se presenta la información relacionada con la seguridad en el municipio, al no existir una disminución en la visita de turistas al destino.

Según lo señalado por Osuna Zavala, desde hace aproximadamente dos semanas, continúa llegando turismo a Mazatlán, por lo que asegura que no existe una percepción negativa de inseguridad y sin tener impacto de los hechos violentos en la imagen turística de la ciudad.

“Dependiendo de quién también sea el medio, porque hay medios que sí exageran en lo que comunican, aunque los hechos ahí están”, expresó.

Osuna Zavala aseguró que las corporaciones de seguridad y las autoridades de procuración de justicia han respondido adecuadamente ante los incidentes que se han presentado en la ciudad, por lo que consideró que este tipo de sucesos no han afectado la afluencia turística.

“Yo no veo que baje el turismo, siguen llegando. Desde hace 15 días sigo viendo que sigue llegando turismo a Mazatlán, sobre todo nacional”, declaró.

Por su parte, el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, complementó lo dicho por la Alcaldesa, destacando que se sigue trabajando para fortalecer la percepción de seguridad en el puerto.

“Nosotros vamos a trabajar por fortalecerlo, porque nosotros apostamos a esta ciudad que se dedica al turismo, una de las cosas que más nos interesa siempre, porque dentro de la producción económica también viene el bienestar de toda la gente. No todos los que se dedican, no solamente estamos hablando de un sector de empresarios, estamos hablando de toda la gente”, añadió.

Las declaraciones de la Alcaldesa se dan justo un día después del ataque armado ocurrido al interior de una clínica privada de la ciudad, donde dos mujeres fueron agredidas por personas armadas y una de las víctimas perdió la vida, mientras que la segunda permanece hospitalizada y bajo resguardo policial.

Sobre dicho caso, el director operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, José Francisco Villegas, informó que, tras el reporte, se desplegó un operativo coordinado entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno para localizar a los responsables.

“Llegaron dos personas, asimismo agredieron a las personas que estaban ahí, la recepcionista, posteriormente se le dio atención médica, pero después falleció, lamentablemente, mientras que la otra persona herida también fue atendida en tiempo y forma”, comentó.

“De inmediato nos abocamos con este orden de gobierno a la búsqueda de las personas, donde estamos respondiendo en tiempo y forma”.

En este sentido, Ríos Pérez aseguró que los indicadores de incidencia delictiva en Mazatlán mantienen una tendencia descendente, aunque reconoció que los hechos violentos generan preocupación tanto en las autoridades como entre la ciudadanía.

“En indicadores no estamos subiendo. Al contrario, estamos disminuyendo los índices, pero, aunque sea un solo hecho, a nosotros nos alarma y tenemos que reforzar más la seguridad”, expresó.

El funcionario adelantó que en los próximos días se definirá el operativo especial de seguridad para el periodo vacacional de verano, el cual será coordinado con autoridades estatales y federales, aunque mencionó que el Municipio ya trabaja en acciones adicionales para fortalecer la vigilancia en distintos sectores de la ciudad.

Finalmente, Ríos Pérez destacó que la actividad turística representa uno de los principales motores económicos de Mazatlán, por lo que las autoridades buscan garantizar condiciones de seguridad para residentes y visitantes durante la temporada de mayor afluencia.