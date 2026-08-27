Alcaldesa de Mazatlán con licencia no ha manifestado su intención de volver al cargo: Osuna Zavala

Hasta el momento la Alcaldesa de Mazatlán con licencia, Estrella Palacios Domínguez, no ha manifestado su intención de volver a ocupar dicho cargo, expresó la Presidenta Municipal provisional, Minerva Osuna Zavala.

“No me ha llamado, no me ha dicho nada, a mí se me hizo raro lo que me comentaron ayer algunos de mis directores (de si iba a regresar a dicho cargo), les digo no, no me ha hablado, ella tiene que ir, llevar su oficio y decir que va a regresar y todo eso, pero no me ha llamado”, agregó.

Fue el pasado 25 de junio cuando Palacios Domínguez solicitó licencia temporal a su cargo, que entró en vigor al día siguiente, para ir en busca del nombramiento como coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación y de la Soberanía Nacional en Sinaloa por parte de Morena y como Alcaldesa provisional el Cabildo nombró por mayoría a Osuna Zavala.

El miércoles 26 de agosto Morena designó como su coordinadora de la 4T en Sinaloa a la Senadora de la República con licencia, Imelda Castro Castro, quien se perfila como candidata de Morena a la Gubernatura de esta entidad para las elecciones del 2027.

Hasta el momento Palacios Domínguez no ha dado a conocer públicamente si retomará su cargo como Alcaldesa de Mazatlán, si irá en busca de la reelección a la Presidencia Municipal o cuáles son sus planes políticos a futuro.