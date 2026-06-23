Alcaldesa de Mazatlán descarta que pedirá licencia para participar en proceso interno de Morena

Estrella Palacios Domínguez aclaró que no va a pedir licencia para dejar el cargo como Alcaldesa de Mazatlán para registrarse en el proceso interno de Morena.

La Presidenta Municipal confió sin embargo que para las elecciones de 2027, Sinaloa se va a pintar de guinda.

Pese a los rumores, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, no quiso confirmar si pedirá licencia para registrarse en el proceso interno de Morena para competir por la coordinación de defensa de la Cuarta Transformación en Sinaloa, como ya lo hizo Imelda Castro, Senadora con licencia.

En entrevista, afirmó que su prioridad es mantenerse al frente del Gobierno Municipal, trabajando.

“No, estoy enfocada trabajando. Por lo pronto estoy aquí trabajando, estoy enfocada en la encomienda que me dieron los mazatlecos y pues si tengo alguna aspiración o alguna intención para contender, se los estaré informando próximamente”, abundó.

Y ante la molestia de la ciudadanía por el escenario que vive Sinaloa con los gobiernos de Morena, reiteró la confianza en su partido político que se pintará todo de guinda en los comicios de 2027 en Sinaloa.

“Bueno, mi partido lo que me ha dicho es que este 2027 se va a pintar de guinda todo el estado. Estamos muy entusiasmados como movimiento, porque sé que vamos a arrasar en estas próximas elecciones”, destacó.