Alcaldesa de Mazatlán destaca que cuerpos de emergencia actuaron de inmediato tras asesinato de dos jóvenes

Luego del asesinato que se presentó la noche del jueves contra una pareja de motociclistas sobre la Avenida Óscar Pérez Escobosa, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez aseguró que los cuerpos de emergencia actuaron de inmediato tras los hechos, y el caso ya es revisado por la Fiscalía General del Estado.

Expresó sus condolencias con las familias de los afectados y confirmó que la Fiscalía General del Estado ya está llevando las investigaciones pertinentes del caso; mientras asegura que la celebración del Carnaval y sus actividades no se verán afectadas por estos hechos.

“Muy lamentable lo que ocurrió ayer; en cuanto sucedió los cuerpos de emergencia inmediatamente se activaron y fueron al lugar de los hechos. Entonces, serán las autoridades correspondientes las que sigan las investigaciones que proceden. Eso pues está ya siendo revisado por la Fiscalía del Estado, a quien le corresponde”, declaró Palacios Domínguez.

“Decir que rápidamente los elementos se trasladaron al lugar de los hechos y ahorita lo que procede son las investigaciones pertinentes. Nuestra solidaridad con la familia de los dolientes”.

Estos homicidios se dan en medio del operativo de seguridad del Carnaval de Mazatlán 2026, en el que participan alrededor de 3 mil elementos de las fuerzas policiales, incluyendo a Marina, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Seguridad y Protección Ciudadana, de los que se había informado estarían patrullando tanto la zona turística como las colonias.

Palacios Domínguez indicó que para los festejos del Combate Naval del próximo sábado, solo los medios de comunicación con acreditación y registro correspondiente, podrán hacer uso de drones durante la noche, ya que tanto el Gobierno Municipal como Marina tienen una control para mayor seriedad.

“Sobre los drones, los compañeros de la prensa que así lo requieran, favor de acreditarse aquí el Municipio de Mazatlán, ya que se tendrá un control de los drones que estén sobrevolando y capturando imágenes del evento de Combate Naval. Además, la Secretaría de Marina tiene un programa especial para tener una plataforma donde se concentren todos los drones y de ahí salgan para mayor control y seguridad de todos”.