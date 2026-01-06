Alcaldesa de Mazatlán reitera llamado a aprovechar descuentos para el pago del Predial

Tras dar a conocer que el primer día del cobro de este impuesto cerró con cerca de 3.7 millones de pesos, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez reiteró el llamado a la población a aprovechar los descuentos que concluirán el 28 de febrero para el pago del Predial.

“A unas horas iba un millón 100 (mil pesos), pero terminando el día terminamos con alrededor de 3.7 millones de pesos el primer día, siempre se sabe que los mazatlecos son muy responsables en sus pagos de Predial, ahí tenemos activa todavía la promoción para que aprovechen, va estar hasta el 28 de febrero”, expresó Palacios Domínguez en entrevista.

“En las páginas oficiales del Ayuntamiento se encuentran las opciones de descuentos que pueden aspirar, ya sea un 10, un 50 ó un 80 por ciento, dependiendo de la promoción que les toque de acuerdo a su situación”.

Recordó que los primeros días es cuando más se tiene captación de recursos, se está empezando el año muy bien, con el pie derecho.

“Agradecemos a las y los mazatlecos que se han acercado a hacer sus pagos y están aprovechando estos descuentos y bueno, la invitación está abierta para que todavía tienen todo enero y febrero para hacer sus pagos y poder aprovechar estos descuentos que tenemos”, continuó la Presidenta Municipal.