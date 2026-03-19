$!Alcaldesa de Mazatlán saca sus ‘pasos prohibidos’ en la Plazuela Zaragoza

MAZATLÁN._ La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez acudió la tarde de este jueves a la Plazuela Zaragoza, donde sacó sus “pasos prohibidos” y se puso a bailar cumbias junto a adultos mayores en el Jueves de Danzón.

En el evento, organizado por el DIF Mazatlán, Palacios Domínguez dejó a un lado las actividades en el Palacio Municipal y acudió a saludar, tomarse fotos y a bailar.