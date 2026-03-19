Mazatlán

Alcaldesa de Mazatlán saca sus ‘pasos prohibidos’ en la Plazuela Zaragoza

Estrella Palacios convivió con asistentes al evento Jueves de Danzón, donde se sumó al baile con los adultos mayores
Noroeste/Redacción
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19/03/2026 18:55
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MAZATLÁN._ La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez acudió la tarde de este jueves a la Plazuela Zaragoza, donde sacó sus “pasos prohibidos” y se puso a bailar cumbias junto a adultos mayores en el Jueves de Danzón.

En el evento, organizado por el DIF Mazatlán, Palacios Domínguez dejó a un lado las actividades en el Palacio Municipal y acudió a saludar, tomarse fotos y a bailar.

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Palacios Domínguez le sacó brillo al piso y bailó cumbias como “El botecito”, “Sergio el Bailador” “La carcacha” y “Baila esta cumbia”.

La Plazuela Zaragoza, en el Centro de Mazatlán, registró de nuevo una buena asistencia de personas que acuden a bailar danzón.

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