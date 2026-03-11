Alcaldesa de Mazatlán se reúne con Cónsul de EU para fortalecer cooperación

MAZATLÁN._ Con el objetivo de fortalecer la cooperación institucional, la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, sostuvo este miércoles una reunión de trabajo privada con el Cónsul General de Estados Unidos en Hermosillo, Drew Hoster.

Este encuentro se dio horas después de la reunión, también privada, del Cónsul General con el Gobernador Rubén Rocha Moya y el Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, en este puerto.

A través de un comunicado, se informó que en la reunión se destacó la importancia de mantener un diálogo cercano que permita impulsar acciones conjuntas en beneficio de la ciudadanía.

“México y Estados Unidos compartimos geografía, comercio y cultura, elementos que han consolidado una relación de colaboración permanente. Trabajamos juntos para que este lazo se convierta en bienestar para todos”, expresó Palacios Domínguez, de acuerdo al comunicado.

A su vez, se indicó que a través de estas acciónes el Gobierno de Mazatlán reafirma su compromiso de mantener relaciones diplomáticas con las naciones por el desarrollo y progreso del municipio, en el que residen cientos de vecinos de Estados Unidos y Canadá, así como también recibe a miles de turistas norteamericanos año con año.

En la reunión también estuvieron presentes la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna; el Secretario de Economía del Estado, Feliciano Castro Meléndrez; así como el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, y el Secretario de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Mazatlán, Alí René Zamudio Garza.