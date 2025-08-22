$!Alcaldesa de Mazatlán se reúne con delegado de Semarnat en Sinaloa

MAZATLÁN._ La Alcaldesa de Mazatlán Estrella Palacios Domínguez recibió en su despacho al delegado de Semarnat en Sinaloa, Renato Ocampo Alcántar para analizar temas de proyectos ambientales. En un comunicado del Gobierno Municipal, se informó que este encuentro forma parte de la agenda en materia de sustentabilidad que impulsa la administración de Mazatlán. Palacios Domínguez recibió en su despacho al delegado en compañía del Secretario de Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez; el Tesorero Municipal, Julio César Ramos Robledo; y de la Directora de Ecología y Medio Ambiente, Sindy Monserrat Cortés Echeagaray.

La Alcaldesa precisó que es importante que la agenda en materia ambiental se coordine con las autoridades involucradas, pero también con el interés y participación ciudadana. Y esto quedó asentado, señala el comunicado, en la pasada reunión con la comunidad de ambientalistas, académicos y ciudadanos. Estrella Palacios reiteró al Delegado que el Gobierno que ella encabeza contempla en uno de sus ejes del Plan Municipal de Desarrollo, un “Mazatlán Moderno y Sostenible” y, para ello, se tienen programas de cuidado ambiental como “Cuidemos los manglares”, que tiene como objetivo la limpieza de los espacios donde habita el mangle.