Alcaldesa de Mazatlán señala que clausura de palapas es responsabilidad federal

MAZATLÁN._ Tras la clausura realizada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a dos construcciones “hormiga” de palapas por no contar con la Manifestación de Impacto Ambiental ni los permisos correspondientes, la Alcaldesa de Mazatlán se deslindó de la situación, al señalar que se trata de una responsabilidad federal.

Estrella Palacios Domínguez indicó que se reunirá con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para tratar el tema.

Entrevistada sobre cómo no se detectaron los trabajos de excavación en la arena y el colado para la instalación de 12 pilotes de cemento, así como la construcción de una barda de contención a pocos metros de la playa, frente a la Torre M y el Seguro Social viejo, la Presidenta Municipal reiteró que el tema no compete al Ayuntamiento.

“Le corresponde a la Profepa y a Semarnat otorgar esos permisos, son permisos federales. Nosotros siempre hemos estado abiertos a hablar con los empresarios, los dueños de los restaurantes, porque sabemos que dan mucho trabajo a los mazatlecos”, dijo.

La Alcaldesa reafirmó que el Ayuntamiento realiza gestiones ante las dependencias federales para apoyar a los propietarios de las palapas.

“Y hacer las gestiones ante las autoridades correspondientes, en este caso sería Profepa y Semarnat”, reiteró.

Palacios Domínguez adelantó que este sábado sostendrá una reunión para analizar ambos casos junto con autoridades federales.

“El día de mañana viene Renato OCampo, quien es el delegado de Semarnat y vamos a estar en reunión con él. Y justamente él es el que nos va a poner al tanto y actualizarnos de acuerdo a los permisos que se están otorgando por parte de la autoridad federal”.

Sin embargo, reconoció que será hasta después de dicho encuentro cuando el Municipio pueda actuar en el ordenamiento de las playas de Mazatlán.

“Nosotros como gobierno municipal haremos lo pertinente, estar siempre vigilantes de que se cuide el patrimonio natural de los mazatlecos y mantener ese eje estratégico que tenemos, que es un Mazatlán ordenado”, apuntó.

Mientras tanto, una amplia franja de playa ya presenta afectaciones al ecosistema y a la arena, debido al uso de material no autorizado para la instalación de palapas dentro de la Zona Federal Marítimo Terrestre, las cuales no contaban con permisos federales ni con la MIA, como lo informó el delegado de Profepa en Sinaloa, Marco Moreno, al colocar los sellos de clausura en ambos puntos.