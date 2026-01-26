Alcaldesa de Mazatlán viaja a CDMX para promover el Carnaval

Tras asistir el viernes a la Escuela Municipalista de Morena, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez permanecerá en la Ciudad de México para sostener reuniones en dependencias federales de gestión de recursos para este municipio y también para promover el Carnaval 2026 “Arriba la tambora”.

“La Presidenta (Municipal) solicitó un permiso el día viernes y hoy (lunes) tiene agenda, pero en varias oficinas de la Ciudad de México viendo un asunto en los proyectos, tiene con varios funcionarios, ella finalmente les va venir a informar porque hay muchos proyectos de participación”, dijo el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez.

“Por ejemplo le pongo un caso, Conagua (Comisión Nacional del Agua) nosotros participamos en proyectos que tienen que ver con la Jumapam, entonces ella trae el interés de generar con varios encargados nacionales gestiones para este 2026, también creo que mañana (martes) iban a estar trabajando en algo del Carnaval también allá en una promoción”.

Agregó que es la Presidenta Municipal quien tenía las citas, pero no sabe si la tarde de este lunes o el martes 27 de enero se incorpore con ella el Tesorero Municipal o algún otro funcionario municipal.

“De pedir permiso ella el viernes, este día (lunes) es de trabajo que trae de gestión allá en México”, reiteró el Secretario del Ayuntamiento.

La Alcaldesa publicó en su red social de Facebook el 24 del presente mes que con diálogo constante y la convicción de transformar a México, está trabajando en la Escuela Municipalista de Morena.

“Compartiendo ideas y experiencias con nuestra Presidenta de Morena Sí para llevar más bienestar para todos en Mazatlán. #FormarParaTransformar”, añadió.

Aunque no lo ha manifestado ella de manera pública, de acuerdo con algunas versiones dentro de Morena, se menciona que Palacios Domínguez buscará la reelección como Alcaldesa de Mazatlán el 2027 o incluso se le considera una de las posibles candidatas a la Gubernatura de Sinaloa, entre otras personas de ese mismo movimiento político.