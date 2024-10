La Alcaldesa electa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, no ha solicitado apoyo de seguridad tras ser interceptada el lunes por un grupo de hombres armados que le robó su camioneta cuando transitaba con su equipo de trabajo por la Autopista Mazatlán-Culiacán con rumbo a la capital del estado, dijo el Presidente Municipal, Édgar González Zataráin.

“No, en lo absoluto, no hay una petición, yo la ví ayer y no me solicitó en absoluto ningún apoyo, ella obviamente todos los temas los vio con el Gobernador, me imagino que en el caso de lo que le sucedió, pero en lo particular a mí no me ha pedido apoyo”, agregó González Zataráin.

“No me explicó (lo que le sucedió), simple y sencillamente nada más en general, no me comentó ni siquiera a mí, lo supimos por los medios y las redes sociales porque la reunión que teníamos ayer con el Gobernador, para cuando salimos de la reunión pues ya había corrido todo el rumor (del robo de la camioneta a la Alcaldesa electa), nosotros no teníamos los teléfonos con nosotros”, dijo.

Fue cerca del mediodía del lunes cuando se registró el robo a la camioneta de Estrella Palacios en el municipio de Culiacán, unidad que fue hallada horas después cerca de la caseta de Costa Rica, de la misma autopista.

Casi a la misma hora y en esa misma vialidad hombres armados también interceptaron y robaron la camioneta al Alcalde de San Ignacio, Octavio Bastidas Manjarrez, la cual hasta este martes no ha sido localizada.

González Zataráin expresó que más o menos a la misma hora pasó por dicha autopista hacia la capital del estado a una reunión con el Gobernador Rubén Rocha Mpua y afortunadamente no le pasó nada.

”Es complicado, Culiacán sigue teniendo esos hechos, si bien es cierto ya no están los enfrentamientos, pero ahora está el tema de los vehículos, igual los bloqueos a los accesos ya se paró, tiene por lo menos una semana que no hay bloqueos, el último bloqueo fue el sábado, hace más de ocho días, ya tiene prácticamente 10 días, 11 días que no hay bloqueos afortunadamente”, continuó el Presidente Municipal de Mazatlán.

”Con un arma hasta brincas y corres”, dijo.

Expresó que en su caso no solicitará seguridad y desde que llegó al cargo se han tenido crisis en otros momentos como los hechos de alto impacto del 5 de enero del 2023 en el que sí hubo quema de camiones rumbo al Aeropuerto, lo mismo en El Habal y no utilizó seguridad.

“¿Por qué?, porque haber, primero, no es un tema en sí de una confrontación contra el Gobierno en lo particular y yo creo, imagínate por qué el Alcalde se va a cuidar y los ciudadanos cómo se van a cuidar, yo creo que es algo injusto, no uso yo seguridad ni en los traslados a Culiacán), ayer me fui, el chofer y otra persona, las veces que sea necesario tengo que ir”, continuó el Alcalde.

Ante críticas de personas en redes sociales de que en pocas horas fue localizada la camioneta de la Presidenta Municipal electa de Mazatlán y no pasa lo mismo cuando le ocurre lo mismo a cualquier ciudadano, González Zataráin expresó que sí es de llamar la atención este caso.

“Sí es de llamar la atención hay que decirlo, digo, nosotros tenemos un vehículo que creo que nos lo robaron hace cuatro meses, del Municipio, ya está el reporte, se hizo todo al Ministerio Público, es hora que no sabemos del vehículo, digo, no sé cuál sea la circunstancia, yo no puedo atreverme a decir si fue un operativo, si fue que inhabilitaron el vehículo porque también hay unos vehículos que los puedes neutralizar, no sé yo, desconozco qué tantos vehículos han recuperado”, manifestó González Zataráin.

“El Gobernador hablaba de más de 100 vehículos recuperados, quizá no sea el único, digo, no me corresponde a mí decirlo, el Gobernador tendrá que decirlo, yo desconozco ahí, lo que sí obviamente para un ciudadano normal pues eso suena raro (el que se haya localizado en pocas horas la camioneta de la Alcaldesa electa de Mazatlán), estoy de acuerdo que suena raro”.