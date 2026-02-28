Alcaldesa ofrece respaldo a colectivos tras asesinato de madre buscadora en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un mensaje de respaldo y apertura para los colectivos de búsqueda en el puerto por parte de su gobierno compartió la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, tras el reciente asesinato de Rubí Patricia, madre buscadora perteneciente al colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, ocurrido el viernes en Mazatlán.

Palacios Domínguez expresó que el gobierno local mantiene comunicación y acercamiento con distintos colectivos de madres buscadoras, a las cuales se les ha brindado acompañamiento dentro de las facultades que correspondan al Ayuntamiento.

En este sentido, señaló que en la administración municipal continuará siendo de puertas abiertas para atender sus necesidades y brindar apoyo en temas que se encuentren dentro de su alcance.

“Dentro de nuestras competencias municipales siempre buscamos que se vean beneficiados, por ejemplo, con apoyo psicológico, apoyo jurídico, apoyos para madres solteras, medicamentos, lo que necesiten en general los colectivos”, dijo.

“Estamos con la mejor disposición y estamos, reiteramos, de puertas abiertas para apoyar a quien lo necesite, porque este es un gobierno humanista, de la gente y vamos a estar buscando que todos reciban el apoyo que requieran si así lo necesitan”.

La Alcaldesa explicó que, a través de dependencias como Bienestar y el Sistema DIF Municipal, se han establecido mecanismos de atención para apoyar a las madres buscadoras, particularmente en áreas sensibles como el acompañamiento psicológico y jurídico, así como la canalización de apoyos sociales.

Aunque Palacios Domínguez no emitió un posicionamiento directo sobre el asesinato de Rubí Patricia, destacó que su administración mantiene un enfoque humanista que busca brindar atención a las familias y colectivos que lo soliciten, dentro del ámbito de competencia municipal.

De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades, la mañana del viernes 27 de febrero fue localizada Rubí Patricia sin vida al interior de su domicilio ubicado sobre la avenida Santa Rosa, en el fraccionamiento Infonavit Jabalíes.

La Fiscalía General del Estado informó que, de acuerdo con las primeras indagatorias realizadas en el lugar de los hechos, el cuerpo presentaba heridas provocadas presuntamente por un arma punzocortante.

Tras la identificación de la víctima, se confirmó que se trataba de una integrante del colectivo de búsqueda Corazones Unidos por una Misma Causa, lo que provocó reacciones de solidaridad y preocupación entre las agrupaciones dedicadas a la localización de personas desaparecidas, generando consternación entre colectivos y la comunidad en general.

Ante esta situación, la Alcaldesa reiteró que el Gobierno municipal continuará manteniendo diálogo con los colectivos y ofreciendo apoyo en lo que corresponda a sus atribuciones, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento institucional y social hacia las madres buscadoras de la ciudad.