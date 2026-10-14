Alcaldesa participará en reunión con Secretaria de Gobernación a quien pedirá reforzar seguridad en Mazatlán

Ante los hechos violentos que no paran en Mazatlán, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez manifestó que es prioridad que la seguridad regrese a los mazatlecos y anunció que se reunirá este jueves con la Secretaria de Gobernación donde planteará el reforzamiento del C 4 y de la judicialización.

“Estamos trabajando los tres niveles de gobierno en el Plan Nacional de Seguridad de nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, hemos tenido apoyo tanto de la Presidenta de la República como de nuestra Gobernadora, Graciela Domínguez, con presencia, con despliegue territorial, con operativos enfocados justamente para buscar que la tranquilidad regrese a los mazatlecos, para nosotros es una prioridad, reconocemos el reto”, añadió Palacios Domínguez.

“Y también quiero comunicarles que el día de hoy saldré en la tarde a la Ciudad de México, estoy siendo convocada por la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, donde vamos a tener una reunión justamente enfocada en temas de seguridad, donde voy a plantear, entre otros temas, buscar un reforzamiento al C 4 (Centro de Control, Cómputo y Comando) y buscar también reforzamiento en temas de judicialización para Mazatlán”.

En entrevista con personal de medios de comunicación este miércoles, agregó que la judicialización tiene que ver con todos los aseguramientos que se hacen con todas las estrategias que se llevan a cabo de aprehensiones y situaciones que se tienen en Mazatlán para mejorar y fortalecer a la Policía Municipal y todo el apoyo que se tenga por parte del Estado y de la Federación.

También recordó que hace poco se tuvo la oportunidad de sumar a la Policía Municipal 30 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que integran el Grupo de Operaciones Especiales y eso viene a fortalecer a la corporación preventiva y se donó al municipio dos vehículos Ocelot blindados, con características muy específicas para reforzar la seguridad.

“Sabemos y comprendemos el tema que queremos que exista paz y tranquilidad en Mazatlán, por eso esta reunión que voy a tener en Ciudad de México, somos un municipio prioritario para la Presidenta Claudia Sheinbaum y estamos colaborando con su Plan y Estrategia Nacional de Seguridad sobre todo en el tema de atención a las causas”, reiteró Palacios Domínguez.

Mazatlán es uno de los 61 municipios del país considerados prioritarios en materia de seguridad al ser los de mayor incidencia delictiva, en el caso de Sinaloa también está Culiacán.

La Alcaldesa también expresó que la Jornada de Paz que se iba a tener con la presencia del subsecretario de seguridad y atención a las causas del Gobierno Federal, Miguel Torruco, se pospuso para la próxima semana, pero le tocará verlo en la Ciudad de México, lo mismo que a otros funcionarios del gabinete federal en la reunión que se realizará este 15 de octubre en la capital del país donde el tema principal es la seguridad.

“Vamos a seguir trabajando porque queremos recuperar la paz y la tranquilidad que merecen los mazatlecos”, continuó ante la racha violenta que vive Mazatlán de julio pasado a la fecha pese al despliegue de cerca de 9 mil elementos de instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno en este municipio.

“(La estrategia de seguridad) siempre está en constante revisión, siempre está en constante dinamismo y vamos a seguir haciendo los ajustes necesarios y tenemos todo el apoyo de nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum y de nuestra Gobernadora para seguir mandando elementos si es necesario y para seguir haciendo todos los operativos que se necesiten”.