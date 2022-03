Alcaldesas de Rosario y Cosalá se deslindan del Partido Sinaloense

Claudia Valdez Aguilar, Alcaldesa de Rosario, se deslindó del Partido Sinaloense, como lo hizo también hace dos días la Alcaldesa de Cosalá, Carla Úrsula Corrales.

Este lunes, acompañada por regidores de Morena y el delegado estatal de dicho partido, Valdez Aguilar se deslindó públicamente del PAS, uno de los partidos que en las elecciones pasadas la abanderaron para conseguir la Presidencia Municipal de Rosario.

“Claudia Valdez ha tomado la decisión de deslindarse del Partido Sinaloense y quiere incursionar en el proyecto que encabeza el Gobernador Rubén Rocha Moya. Las decisiones que estamos tomando aquí, son decisiones en base a que en los últimos días hemos estado viendo que el partido que la postuló junto con el otro, ha tomado decisiones que no van de acuerdo a lo que yo quiero que se haga en el municipio; trabajar de la manera más transparente, pero sobre todo responsable, para los ciudadanos rosarenses”, expuso.

“Hace unos días se dio una situación en una sesión de Cabildo, el partido por el cual yo fui postulada, tomó una postura que no va de acuerdo a mis principios, pero tampoco va de acuerdo al proyecto que se trae encaminado para los ciudadanos, en donde hay que rendirles cuentas, pero sobre todo, hay que hacer las cosas de manera transparente y responsable, se dieron unas situaciones que me hacen tomar esta determinación, porque, nosotros somos administradores de los recursos públicos del municipio, no voy con intereses de ningunas personas”.

“Claudia Valdez está en el proyecto Institucional del Gobernador del Estado, el Dr. Rubén Rocha Moya, y si ustedes piensan que ese es el color que representa el, bueno pues estamos en ese proyecto, pero la administración no trae colores, es una administración institucional en donde tenemos que trabajar para todos los rosarenses.”

Por su parte, Carla Úrsula Corrales, Alcaldesa de Cosalá, anunció el pasado sábado su renuncia a la militancia del Partido Sinaloense.

“Mi ciclo en el PAS ha terminado y esto no afectará Cosalá, ya que todo nuestro equipo de trabajo como: funcionarios públicos, síndicos municipales, trabajadores, regidores, ciudadanos y demás simpatizantes fueron considerados para tomar esta decisión. Agradezco todos sus comentarios de apoyo, de solidaridad y de congruencia con el proyecto que nosotros representamos para el municipio” publicó en su cuenta de Facebook.