$!Alcanza hospital del IMSS en Mazatlán 28 procuraciones de órganos y tejidos en 2026

MAZATLÁN._ El Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa fortaleció su Programa de Donación y Trasplantes al alcanzar 28 procuraciones de órganos y tejidos con fines de trasplante durante el primer semestre de 2026 en el Hospital General de Zona 3 de Mazatlán.

A través de un comunicado, se indicó que lo anterior resulta del compromiso del personal de salud y de la decisión altruista de familias que, en medio del dolor, eligieron brindar esperanza y una nueva oportunidad de vida a otras personas..

La titular del IMSS en el estado, Tania Clarissa Medina López, reconoció que este resultado refleja el trabajo permanente y altamente especializado del equipo multidisciplinario encabezado por la coordinadora hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante, Lizbeth Sánchez Osorio, cuya labor ha permitido fortalecer la cultura de la donación y consolidar al HGZ 3 como una unidad referente en esta materia.

Recientemente se realizó la primera procuración multiorgánica del año, tras confirmarse la muerte encefálica de un joven de 18 años que sufrió un traumatismo craneoencefálico.

Gracias a la decisión generosa de su familia fue posible procurar hígado, riñones y córneas, órganos y tejidos que brindarán una nueva oportunidad de vida y salud a pacientes en espera de un trasplante.

El hígado fue asignado al Centro Médico Nacional de Occidente para atender a un paciente registrado en condición de Urgencia Nacional; los riñones, al CMN La Raza, donde especialistas realizarán los procedimientos de trasplante; mientras que las córneas al CMN Siglo XXI, para beneficiar a personas con enfermedades que afectan severamente su visión.