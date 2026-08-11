$!Alcanza hospital del IMSS en Mazatlán 28 procuraciones de órganos y tejidos en 2026

MAZATLÁN._ El Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa fortaleció su Programa de Donación y Trasplantes al alcanzar 28 procuraciones de órganos y tejidos con fines de trasplante durante el primer semestre de 2026 en el Hospital General de Zona 3 de Mazatlán.
A través de un comunicado, se indicó que lo anterior resulta del compromiso del personal de salud y de la decisión altruista de familias que, en medio del dolor, eligieron brindar esperanza y una nueva oportunidad de vida a otras personas..
La titular del IMSS en el estado, Tania Clarissa Medina López, reconoció que este resultado refleja el trabajo permanente y altamente especializado del equipo multidisciplinario encabezado por la coordinadora hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante, Lizbeth Sánchez Osorio, cuya labor ha permitido fortalecer la cultura de la donación y consolidar al HGZ 3 como una unidad referente en esta materia.
Recientemente se realizó la primera procuración multiorgánica del año, tras confirmarse la muerte encefálica de un joven de 18 años que sufrió un traumatismo craneoencefálico.
Gracias a la decisión generosa de su familia fue posible procurar hígado, riñones y córneas, órganos y tejidos que brindarán una nueva oportunidad de vida y salud a pacientes en espera de un trasplante.
El hígado fue asignado al Centro Médico Nacional de Occidente para atender a un paciente registrado en condición de Urgencia Nacional; los riñones, al CMN La Raza, donde especialistas realizarán los procedimientos de trasplante; mientras que las córneas al CMN Siglo XXI, para beneficiar a personas con enfermedades que afectan severamente su visión.
Medina López agradeció el acto de amor y solidaridad de la familia donadora al destacar que cada donación representa una oportunidad para transformar vidas.
“No existe mayor acto de generosidad que decidir dar vida cuando se enfrenta una pérdida irreparable. Hoy reconocemos a una familia que, en medio del duelo, tomó una decisión que permitirá que otras personas continúen escribiendo su historia”, expresó.
La delegada afirmó que este resultado es producto del impulso que el Instituto ha dado al Programa Institucional de Donación y Trasplantes, bajo el liderazgo del director general, Zoé Robledo, mediante una estrategia orientada a fortalecer la procuración de órganos, ampliar el acceso a los trasplantes y ofrecer nuevas oportunidades de vida a quienes esperan un órgano o tejido compatible.
Gracias a este esfuerzo institucional, el HGZ Número 3 de Mazatlán ha concretado 236 procuraciones de órganos y tejidos desde el inicio del programa, hace cinco años.
Tan solo en 2026, las 28 procuraciones realizadas han permitido obtener 56 córneas, dos riñones y un hígado, fortaleciendo la capacidad del Instituto para responder a la creciente demanda de trasplantes a nivel nacional.
En su comunicado, el IMSS Sinaloa reconoce la invaluable solidaridad de las familias donadoras, cuyo ejemplo hace posible que la vida continúe para quienes enfrentan enfermedades graves, e invita a la población a dialogar con sus seres queridos sobre la importancia de expresar en vida la voluntad de donar órganos y tejidos, una decisión que puede salvar vidas y brindar esperanza a quienes esperan un trasplante.
Para donadores voluntarios
Las personas interesadas en registrarse como donadoras voluntarias, pueden consultar los portales del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) https://www.gob.mx/cenatra o del IMSS http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos.