Alcanza Mazatlán casi los 50 grados de sensación térmica el lunes; se mantienen las altas temperaturas

El pasado lunes 22 de septiembre fue el fecha con mayor sensación térmica en lo que va del mes, ya que los mazatlecos percibieron de una sensación térmica de 49 grados centígrados, así como una humedad que casi llegó al 80 por ciento.

Lo anterior fue confirmado por el encargado del meteorológico local, Luis Torres, quien indicó que aunque la temperatura normal estuvo por arriba de los 35 grados, la humedad desprendida del huracán “Narda” en el Pacífico produjo un calor más pesado al sur de Sinaloa.

“Ayer tuvimos un ambiente pesado. El ambiente más alto que se ha presentado aquí en el registro de la estación fue de 34.4 ambiente como máxima; mientras que ayer fue de 35.3 de máxima, que ha sido la más alta del mes de septiembre, pero no de lo que va en toda la temporada de lluvia. Lo más alto que hemos tenido han sido 36.5 ambiente que fue el 5 de agosto”, dijo Torres Alarcón.

“En lo que va de septiembre, ayer sí fue el día más caluroso. Tuvimos temperatura de lo más alta con 34.4 ambiente, con una humedad de 73 por ciento. ¿Qué quiere decir esto? Que casi anduvimos aruñando a los 50 grados de sensación térmica, con 49 grados de sensación. Entonces, hay que esperar algo similar por la humedad que está generando Narda y se nota en las temperaturas que hay”.

En tanto, el día de hoy martes 23 de septiembre, la temperatura se mantuvo entre los 31 y 32 grados centígrados, con cielos nublados que produjeron una humedad al 79 por ciento y una sensación térmica de 44 grados. Mientras que los vientos corrieron en una máxima de 10 kilómetros por hora.

NARDA TRAERÁ LLUVIAS PARA LAS COSTAS DE SINALOA

Por otro lado, el meteorólogo señaló que el huracán Narda pasó hoy a convertirse en huracán categoría 1, con proximidad a alcanzar categoría 2 muy pronto. Sin embargo, este no traerá grandes afectaciones para el estado de Sinaloa, solamente algunas lluvias a partir del miércoles provocadas por el desprendimiento de nubes.

“Ahorita ya tenemos a Narda convertida en huracán de categoría 1; se espera que en las próximas horas se convierta en categoría 2. Todo esto sin ningún riesgo para las costas nacionales directamente, solamente los desprendimientos nubosos que generará Narda como precipitaciones para el estado de Sinaloa”.

“Para el día de hoy (martes), no se esperan efectos fuertes para Sinaloa. Sin embargo para mañana, se espera que empiecen a surgir los efectos para el estado debido a los desprendimientos nubosos que generará ya en interacción con el Monzón Mexicano; por lo que a partir del miércoles, esperen lluvias puntuales e intensas por arriba de los 75 milímetros, principalmente en el sur de Sinaloa”.

Informó que Narda se encuentra a 475 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima y a 480 kilómetros al sur suroeste de Playa Perula, Jalisco. Esta se mueve con una velocidad de 20 kilómetros por hora y va con dirección al oeste (mar adentro). Mientras que sus vientos sostenidos son de 140 kilómetros por hora, con rachas de 170 kilómetros por hora.