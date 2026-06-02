$!Alcanza sensación térmica 40 grados centígrados este martes en Mazatlán

Los mazatlecos enfrentaron este martes una intensa jornada de calor, con una sensación térmica que alcanzó los 40 grados centígrados, pese a que la temperatura máxima registrada fue de 33 grados, de acuerdo con las condiciones climáticas observadas en el puerto.
Las altas temperaturas, combinadas con una humedad promedio del 66 por ciento, generaron un ambiente sofocante en gran parte de la ciudad, afectando principalmente a quienes desempeñan labores al aire libre, como trabajadores de la construcción, comerciantes y personal de diversos servicios.
Este fenómeno ha sido asociado por especialistas y observadores climáticos al denominado “Súper Niño”, un evento extremo impulsado por el calentamiento de las aguas del Océano Pacífico que continúa influyendo en las condiciones meteorológicas de la región conforme avanzan las semanas.
Durante la mañana y parte de la tarde, el cielo permaneció despejado permitiendo que la radiación solar incidiera con fuerza sobre el puerto. Fue después de las 11:00 horas cuando el calor alcanzó su punto más intenso, elevando considerablemente la sensación térmica en distintos sectores de la ciudad.
Tanto en el malecón como en otras calles y avenidas de Mazatlán, se pudo a ver a varias personas usando sombrillas para protegerse del sol; mientras que otros grupos prefirieron colocarse bajo la sombra de arboles un rato antes de continuar con sus actividades cotidianas.
Cabe recordar que las autoridades han reiterado el llamado a la ciudadanía para evitar actividades físicas intensas o trabajos prolongados bajo el sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, periodo en el que existe mayor riesgo de sufrir golpes de calor, deshidratación y otras afectaciones a la salud.
Los pronósticos indican que las condiciones cálidas continuarán durante los próximos días en Mazatlán, con temperaturas superiores a los 33 grados centígrados y predominio de cielos soleados con algunas nubes dispersas. Además, se espera que el índice de radiación ultravioleta permanezca en niveles extremadamente altos durante gran parte de la semana.