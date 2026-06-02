$!Alcanza sensación térmica 40 grados centígrados este martes en Mazatlán

Los mazatlecos enfrentaron este martes una intensa jornada de calor, con una sensación térmica que alcanzó los 40 grados centígrados, pese a que la temperatura máxima registrada fue de 33 grados, de acuerdo con las condiciones climáticas observadas en el puerto.

Las altas temperaturas, combinadas con una humedad promedio del 66 por ciento, generaron un ambiente sofocante en gran parte de la ciudad, afectando principalmente a quienes desempeñan labores al aire libre, como trabajadores de la construcción, comerciantes y personal de diversos servicios.

Este fenómeno ha sido asociado por especialistas y observadores climáticos al denominado “Súper Niño”, un evento extremo impulsado por el calentamiento de las aguas del Océano Pacífico que continúa influyendo en las condiciones meteorológicas de la región conforme avanzan las semanas.

Durante la mañana y parte de la tarde, el cielo permaneció despejado permitiendo que la radiación solar incidiera con fuerza sobre el puerto. Fue después de las 11:00 horas cuando el calor alcanzó su punto más intenso, elevando considerablemente la sensación térmica en distintos sectores de la ciudad.