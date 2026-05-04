$!Alcanza sensación térmica en Mazatlán de 33 grados

La humedad, que superó el 60 por ciento, intensificó la sensación térmica entre la población.

Durante este lunes, el calor se hizo presente desde las primeras horas del día, aunque por momentos se registraron cielos parcialmente nublados.

Derivado de la persistencia de un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera, Mazatlán arrancó la semana con temperaturas que alcanzaron los 30 grados, mientras que la sensación térmica llegó hasta los 33 grados.

A pesar de que el viento alcanzó rachas de hasta 16 kilómetros por hora, la sensación de calor ha prevalecido durante el día.

Se prevé que la sensación de calor continuará en ascenso en los próximos días, pues se estima que para la siguiente semana las temperaturas podrían elevarse hasta los 32 grados.

La coordinación de Protección Civil Municipal exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones para evitar golpes de calor.

A través de redes sociales, la dependencia recomendó evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad, así como mantenerse hidratado.

“Si trabajas o realizas actividades al aire libre, toma descansos en la sombra, hidrátate con frecuencia y evita esfuerzos prolongados durante las horas de más calor. Tu salud siempre debe ser prioridad”, señaló.

También reiteraron la importancia de atender cualquier síntoma derivado a la exposición al calor, ya que continuará el incremento gradual de las temperaturas; esto previo al inicio de la temporada de lluvias el próximo mes.