MAZATLÁN._ Tras haber sido Alcalde de Mazatlán en tres ocasiones, Alejandro Higuera Osuna podría buscar la Presidencia Municipal una vez más durante las elecciones de 2024.

El actual subsecretario de Turismo de la Industria de Reuniones informó que ya pidió a Morena ser incluido en la encuesta para elegir al coordinador de los esfuerzos por los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación en Mazatlán.

Esta petición se traduce a ser candidato a la Alcaldía y por quinta ocasión poner su nombre en las boletas electorales, solo que esta vez no sería por el PAN sino por el partido de Morena, al cual se afilió el 22 de marzo pasado, según comprobó mediante un documento.

“Por tal situación estoy solicitándole a Morena que me incluya en esa encuesta y haré mi trabajo los domingos... estoy usando mis derechos como mexicano de votar y ser votado”, declaró.

Debido a lo establecido en la normatividad del INE y del Trife, recalcó, será respetuoso y limitará sus actividades al día inhábil de sus funciones, que es el domingo, el cual lo dedicará a recorrer las comunidades y reunirse con sus simpatizantes para fortalecer su frente político.

“Haré mi trabajo los domingos, como el día de hoy y trabajaré para que Morena en Mazatlán y en Sinaloa puedan tener carro completo, que haya triunfos a lo largo y ancho del estado”, mencionó.

El ex Alcalde de Mazatlán expresó que desconoce si su interés y las declaraciones dadas causarán molestia en el Gobernador Rubén Rocha Moya, por lo que esperará a la conferencia Semanera del lunes o incluso la solicitud de su destitución del cargo.

“No sé si mañana en la Semanera me regañen, no sé, pero estoy usando mis derechos como mexicano de votar y ser votado, en su momento, porque todavía no estamos en tiempo electoral”, reiteró.

“Es tiempo de cosecha”, dijo refiriendo que hace 10 años que no está en el poder, sin embargo, aún hay muchas personas que lo ven con aprecio y lo apoyan de manera incondicional.

La última vez que Higuera Osuna apareció en las boletas electorales fue en 2018, cuando contendió por la Alcaldía contra Luis Guillermo Benítez Torres, quien ganó las elecciones y por primera vez le dio este cargo a Morena.

El ex Alcalde advirtió reiteradamente que su interés es “despachar en el Código Postal 82000, Ángel Flores, esquina con Guillermo Nelson, segundo piso”, citando el domicilio de la Presidencia Municipal, dejando claro que está firme en su aspiración.

El pasado 1 de septiembre, declaró en entrevista para Noroeste que no traía una misión o una obsesión por ser Alcalde, mientras que esté domingo al cuestionarle qué le hizo cambiar de opinión, detalló que fueron los resultados de las encuestas y ver que hay condiciones para lograr resultados positivos en el proceso interno del partido.



Los contrincantes por la Coordinación de la 4T en Mazatlán

El ex secretario del Gobernador dijo estar satisfecho al ver cómo existen muchos y muchas interesadas en entrar a la contienda y destacó a los personajes que hay en el panorama morenista.

“Si Fernando Pucheta, si Memo Romero, si Estrella, si la Secretaría de Pesca, si Escobar, si el Diputado Patrón y los que se acumulen la próxima semana son abanderados de Morena, tenemos un trabajo de trabajar por un proyecto, un proyecto nacional, estatal y obviamente municipal”, destacó.

En cuanto a la idea de que el candidato por Morena pudiera ser una mujer, expresó que es un cambio positivo y reconoció a Estrella Palacios, la actual Secretaria de Turismo estatal, como una mujer muy competente.

“Qué bueno que en Mazatlán hay muchos ‘caballos’ y también ‘yeguas’ que quieren correr y hay la posibilidad como lo ha dicho Morena y lo ha dicho el propio Gobernador, que en Mazatlán pudiera ser una mujer y eso es muy positivo por el empoderamiento”, comentó.