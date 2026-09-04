Alerta a autoridades el desplazamiento de la violencia hacia zona turística de Mazatlán

El hecho violento registrado este jueves 3 de septiembre en la Zona Dorada de Mazatlán en el que una persona perdió la vida, encendió las alertas del Gobierno Municipal, debido a que anteriormente este tipo de incidentes se concentraba principalmente en colonias de la periferia, reconoció Moisés Ríos Pérez, secretario del Ayuntamiento de Mazatlán.

Ríos Pérez señaló que el desplazamiento de la violencia hacia zonas que permanecían alejadas de este tipo de acontecimientos, como lo es la zona turística del puerto, genera una preocupación adicional para las autoridades, especialmente por tratarse de áreas comerciales y con una alta circulación de habitantes y turistas.

“Lo primero que visualizamos fue que estos hechos ocurrieron en lugares que estaban alejados de las áreas donde anteriormente se registraban, por lo que se traspasen esas líneas o límites nos preocupa mucho”, comentó.

El funcionario explicó que, después de conocer los acontecimientos, el Gobierno municipal solicitó de manera inmediata la implementación de los operativos correspondientes y el fortalecimiento de la vigilancia.

“Todo hecho es preocupante, pero como esto no estaba ocurriendo en esa zona y se encontraba protegida, nos preocupa bastante. Por eso estamos actuando de forma inmediata y solicitamos que se realice el operativo correspondiente”, declaró.

El secretario mencionó que las investigaciones de los casos permanecen a cargo de la Vicefiscalía Regional de la Zona Sur, instancia que deberá determinar las circunstancias de los ataques, identificar a las víctimas y establecer las posibles causas.

En lo que respecta a los hechos reportados en Rinconada del Valle y otros sectores de la ciudad, indicó que la Vicefiscalía trabaja para orientar las investigaciones y determinar qué está ocurriendo.

“También nos hemos enterado de esos hechos lamentables y, de la misma forma, la Vicefiscalía está trabajando muy duro para orientar todas sus investigaciones y conocer el sentido de lo que está ocurriendo”, dijo.

Ríos Pérez consideró que los grupos delictivos mantienen comunicación y buscan espacios con menor presencia de las autoridades para cometer actos ilícitos, por lo que la estrategia debe ajustarse de manera permanente para evitar que existan zonas desprotegidas.

“Ellos también tienen una comunicación muy activa y andan buscando espacios vacíos donde cometer alguna fechoría. Lo que tenemos que hacer nosotros es fortalecer más y acercar más a las autoridades; es la petición que hacemos en este momento”, mencionó.

En este sentido, explicó que durante las reuniones de la Mesa de Seguridad, las autoridades civiles presentan las preocupaciones de la sociedad y solicitan atención para los sectores donde se detectan nuevos riesgos.

Asimismo, agregó, que las corporaciones militares y policiales de los distintos niveles de gobierno permanecen en una mesa operativa para diseñar y aplicar las estrategias correspondientes.

“Nosotros, las autoridades civiles, vamos a la Mesa de Seguridad y solicitamos que se trabaje en aquello que nos preocupa como sociedad. Ellos se quedaron trabajando en la mesa operativa, ahí participan militares, Defensa y policías de todos los niveles de gobierno”, señaló.

De esta forma, el funcionario aseguró que durante la reunión más reciente se insistió en la necesidad de redoblar esfuerzos en la Zona Dorada y otros puntos comerciales y turísticos de Mazatlán.

Además, subrayó que la vigilancia debe reforzarse no solamente por la presencia de visitantes, sino también porque se trata de sectores donde se desarrolla una parte importante de la actividad económica del puerto y por los que diariamente transitan trabajadores y familias.

“Son zonas comerciales que necesitamos cubrir porque ahí también se desarrolla la economía del puerto, por esos lugares transita la gente hacia sus trabajos y con sus hijos. Necesitamos hacer más esfuerzos”, manifestó.

Por tal motivo, añadió que la fuerza interinstitucional permaneció trabajando para ampliar la cobertura de seguridad y buscar nuevas formas de enfrentar los hechos delictivos.

“Se quedó trabajando toda la fuerza interinstitucional precisamente para cubrir todo y buscar nuevas formas de cómo combatir esta situación. Todos estamos viendo lo que ocurre y ellos también tienen que fortalecer sus acciones”, expresó.

El secretario informó que el Gobierno municipal sostuvo una reunión con empresarios del sector turístico, con quienes se establecieron compromisos para mantener una comunicación más cercana y reaccionar con rapidez ante cualquier incidente.

“Nos reunimos con empresarios del sector turístico y establecimos líneas de comunicación. Necesitamos estar muy cercanos para poder atender de inmediato cualquier hecho y prever acciones”, señaló.

Finalmente, Ríos Pérez mencionó que actualmente las autoridades de los tres niveles de gobierno están trabajando para garantizar la seguridad tanto para locales como a visitantes que visiten el puerto.