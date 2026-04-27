Alerta a todas las autoridades hechos de violencia registrados en Mazatlán: Vicefiscal

Los hechos de violencia que se incrementaron el viernes y sábado pasado en Mazatlán donde resultaron cuatro personas asesinadas y al menos seis más heridas de bala son algo que alerta a todas las autoridades, expresó el Vicefiscal en la zona sur del Estado, Isaac Aguayo Roacho.
“Por supuesto que son hechos que se comentaron (en la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz, realizado este 27 de abril) y que se analizaron, se cruza información, se analiza, se revisa de dónde viene o qué es lo que está pasando, por supuesto que a todas las autoridades nos alerta”, añadió Aguayo Roacho.
“Todavía el día de hoy en la reunión de seguridad lo seguimos comentando y seguramente va ser un tema que tendremos qué seguir analizando nosotros según los resultados o lo que vayan arrojando las investigaciones y cruzar información con fines preventivos y también con fines de edificar las responsabilidades y encontrar a los responsables”.
Recalcó que esos son casos que se tienen que tener bien presentes para fines incluso estadísticos verificar cómo se va avanzando y sin duda el sábado sucedieron acontecimientos que motivan a un análisis profundo.
”Sin duda que lo que sucedió entre viernes y sábado es motivo de un análisis profundo que estamos revisando y habremos de verificar sus causas para trabajar ahí, la verdad que hasta ahorita no podemos hacer ni siquiera una presunción de a qué se debe, tendríamos que revisar con detenimiento todas las investigaciones, qué aportan, la información que se va recabando, incorporando en las carpetas de investigación para poder siquiera dar una opinión de qué pueda estar pasando”, continuó.
”Las autoridades preventivas ya están alertadas, están viendo, mapeando la ciudad para ver qué distintos operativos y tareas disuasorias van a realizar, esa parte ya se está trabajando y nosotros por nuestra parte lo que son propiamente las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos pues también estamos revisando los ajustes que hay que hacer en materia de investigación”.
Dicha información también se cruzará con lo que se obtiene de instancias preventivas para esclarecer esos hechos, subrayó Aguayo Roacho.