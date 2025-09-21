$!Alerta Bomberos Mazatlán sobre alza en incendios de autos y fugas de gas

MAZATLÁN._ El Cuerpo Voluntario de Bomberos Mazatlán externó su preocupación ante el constante aumento de emergencias por incendios de vehículos y fugas de gas en la ciudad, ya que tan solo en agosto, la corporación atendió 53 casos por estos siniestros.
Aunque los incendios de baldío siguen siendo lo más recurrente en atenciones, el Comandante de los Bomberos, Saúl Robles Chávez, explicó que el mes pasado fue en el que se presentaron más casos de autos ardiendo en llamas, ya sea en medio de la carretera o en estacionamientos públicos.
“Fíjate que hemos tenido más fugas de gas e incendios de vehículos este mes que cualquier otra emergencia. Por supuesto, los incendios de baldío como siempre sobresalen en la estadística, pero lo que son incendios de autos y las fugas son los más continuos en el día a día. Entonces, ojalá ya disminuya un poquito el calor para que las fugas de gas disminuyan también”, comentó.
“Yo creo que el mes pasado anduvimos atendiendo como unos 52, 53 incidentes de incendios de vehículos, si es que no me equivoco; pero sí recuerdo que en una sola semana, nada más, tuvimos hasta ocho casos”.
Sobre cuál podría ser la causa de dichos incendios en automóviles, Robles Chávez mencionó que generalmente suceden debido a fallas eléctricas del aire acondicionado integrado, pues en ocasiones la instalación no está hecha correctamente. Así pasó en un reciente incendio de una camioneta al sur de Mazatlán.
“Esos tipos de incendios son incendios que se provocan o posiblemente son causados por una falla eléctrica. ¿Qué pasa? Pues los llevas a un taller de reparación de aire acondicionado que no es certificado y le hacen trabajos que no deberían, como conexiones improvisadas, ese tipo de cosas, y pues el carro sufre un daño. Lo mismo pasa con los estéreos”, explicó.
“De hecho, uno de los (vehículos) que se quemó ahí en la Ley del Conchi hace poco, el dueño y las personas nos comentaron que le acababan de poner sonido. Entonces, no es que sea la causa, pero nosotros sospechamos que por ahí puede ser el fallo porque son situaciones que se derivan”.
El Comandante de Bomberos Mazatlán agregó que, en estos tiempos, los carros se calientan si no se toman las medidas necesarias con el motor, el agua y el aceite, ya que pueden sufrir sobrecalentamientos que a la larga también traen consecuencias para los carros, una situación que pone en riesgo al conductor y los demás pasajeros.