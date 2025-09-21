$!Alerta Bomberos Mazatlán sobre alza en incendios de autos y fugas de gas

MAZATLÁN._ El Cuerpo Voluntario de Bomberos Mazatlán externó su preocupación ante el constante aumento de emergencias por incendios de vehículos y fugas de gas en la ciudad, ya que tan solo en agosto, la corporación atendió 53 casos por estos siniestros.

Aunque los incendios de baldío siguen siendo lo más recurrente en atenciones, el Comandante de los Bomberos, Saúl Robles Chávez, explicó que el mes pasado fue en el que se presentaron más casos de autos ardiendo en llamas, ya sea en medio de la carretera o en estacionamientos públicos.

“Fíjate que hemos tenido más fugas de gas e incendios de vehículos este mes que cualquier otra emergencia. Por supuesto, los incendios de baldío como siempre sobresalen en la estadística, pero lo que son incendios de autos y las fugas son los más continuos en el día a día. Entonces, ojalá ya disminuya un poquito el calor para que las fugas de gas disminuyan también”, comentó.

“Yo creo que el mes pasado anduvimos atendiendo como unos 52, 53 incidentes de incendios de vehículos, si es que no me equivoco; pero sí recuerdo que en una sola semana, nada más, tuvimos hasta ocho casos”.