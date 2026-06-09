$!Alerta Cáritas Mazatlán sobre estafas de puerta en puerta usando el nombre de la institución

A través de sus redes sociales, la institución aclaró que estas actividades son completamente ajenas a su labor y reiteró que nunca solicita donaciones casa por casa ni ofrece productos a cambio de aportaciones; mientras reitera que cualquier apoyo se recibe directamente en sus instalaciones ubicadas en la colonia Francisco Villa.

Marisol Osuna, gerente de Cáritas, informó que han detectado casos en distintas colonias en donde personas se presentan en los casas asegurando pertenecer a la organización y solicitando apoyos económicos que serían destinados a niños con cáncer o con paladar hendido, e incluso ofreciendo vajillas a cambio de objetos de oro.

Ante diversos reportes recibidos en fechas recientes, Cáritas IAP Mazatlán emitió una alerta a la población para evitar que más personas sean víctimas de estafas realizadas por individuos que utilizan de manera indebida el nombre de la institución para solicitar donaciones en sus domicilios.

“A mí me comentó la persona que llegan al domicilio y le hacen una visita; se hacen pasar por Cáritas y traen la identificación y todo eso. El detalle es que le dicen que quieren ayudar a la institución, pero también comentan que les pueden dar oro y ellos a cambio dan una vajilla”, explicó Marisol Osuna.

Señaló que los reportes han surgido en colonias como Fovissste Esperanza, Pradera Dorada y Urías, entre otras. Por tal motivo, hizo un llamado a la ciudadanía a no entregar dinero, objetos o donativos, y a no permitir que gente externa lucre con el trabajo de una institución dedicada a apoyar a personas en situación vulnerable.

“La mujer que nos reportó nos dijo que ella lo hizo porque es buena gente y para poder apoyar a la institución, pero le digo que mejor vengan acá con nosotros porque nosotros no hacemos visitas. Cuando hacemos visitas es porque son nuestras jornadas, que vamos y buscamos a las personas que realmente necesitan el apoyo y se lo damos”.

Asimismo, recordó que no es la primera vez que enfrentan este tipo de situaciones, pues en años anteriores ya hubo personas que se hacían pasar por colaboradores de Cáritas para solicitar prendas u objetos mediante engaños.