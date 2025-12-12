Alerta CPC Sinaloa sobre rezagos y falta de transparencia en municipios pequeños

Los principales desafíos en materia de transparencia y rendición de cuentas se encuentran en el ámbito municipal, especialmente en localidades pequeñas donde persisten serias debilidades estructurales, lo que dificulta el combate efectivo a la corrupción señaló el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción en Sinaloa.

Así lo dio a conocer Lucía Mimiaga León, presidenta de esta institución, la cual destacó que tras algunas observaciones en materia de obras públicas y el funcionamiento de los Órganos Internos de Control, muestran un panorama desigual, donde la falta de transparencia y la debilidad institucional continúan siendo los desafíos centrales.

Mimiaga León, expresó que, aunque no existe un indicador preciso que permita clasificar a los municipios según sus niveles de corrupción, dichas observaciones realizadas por el CPC apuntan sistemáticamente a fallas y deficiencias en los procesos del manejo de los recursos públicos.

“No existe un indicador que nos permita medir a nivel municipal, así como un ‘top’ de los municipios más corruptos, medir la corrupción ha sido difícil inclusive a nivel nacional e internacional”, comentó.

“Pero, las recomendaciones no vinculantes que hemos detectado tienen que ver sobre todo con temas de obra pública y con problemas de control interno”, agregó.

Para la titular de la CPC, los casos más preocupantes se encuentran en los municipios más pequeños, donde se mantienen prácticas de opacidad al no responder a recomendaciones vinculantes.

Mimiaga León expresó que esta falta de respuesta, evidencia una debilidad que no se presenta con la misma intensidad en municipios más grandes y con mayor capacidad administrativa.

“Hay municipios más fuertes, con más presupuesto con Culiacán, Mazatlán o Ahome, y hay otros con mayores rezagos, como Badiraguato, el cual es un ejemplo de opacidad, un municipio que no contesta las recomendaciones no vinculantes y se tienen que contestar igual que en derechos humanos”, dijo.

“Hace unos años no había incluso Órganos Internos de Control y se han ido fortaleciendo, pero falta mucho en el tema municipal”, añadió.

En este contexto, Mimiaga León resaltó que uno de los principales obstáculos para denunciar irregularidades es el miedo, pues de acuerdo con estudios especializados, la violencia y los problemas de seguridad inhiben a la población y evita que alcen la voz incluso ante hechos menores, inhibición que se agudiza en zonas donde no existen periodistas o defensores de derechos humanos que permitan señalar estos hechos.

“Cuando hay problemas de violencia o seguridad pública, la ciudadanía se inhibe a denunciar y hasta a alzar la voz por irregularidades menores. Hay municipios donde no tenemos periodistas o defensores de derechos humanos, o que han sido amenazados”, declaró.

Es por este motivo, que ante dicho panorama el CPC impulsa la Red Ciudadana Anticorrupción, integrada mayoritariamente por habitantes de Culiacán, Mazatlán y Ahome, con el objetivo de ampliar su alcance y construir redes que permitan fortalecer la vigilancia desde la sociedad civil, especialmente en municipios donde la participación está debilitada.

“Es un reto como sociedad fortalecer la participación ciudadana para que tengamos ojos en todos los municipios. La red anticorrupción que formamos prácticamente está integrada por personas de Culiacán, Mazatlán y Ahome; necesitamos llegar a más municipios”, dijo.

“Cuando se denuncia corrupción siempre puede haber intimidación o amenazas, por eso es importante fortalecer estas redes”, concluyó.