Alerta de género requiere recursos: Rocha

Para hacer que la alerta de género funcione, se requieren recursos y en su gobierno habrá voluntad para inyectárselos, aseguró Rubén Rocha Moya, candidato conjunto a la Gubernatura de Sinaloa por Morena-PAS.

“Un organismo sin recursos no funciona, la alerta de violencia de género necesita recursos, está organizada por una serie de acciones de combate a quienes violentan la vida de las mujeres y hay que hacerlo que funcione a partir de los recursos y para eso se necesita voluntad”, manifestó.

Y en su gobierno, si gana las elecciones del 6 de junio, dijo, habrá voluntad.

Rocha Moya reconoció que la situación debe ir mejorando paulatinamente, pues es muy grande el rezago que existe.

“Pero nosotros vamos a estar haciendo que crezcan las acciones a favor de las mujeres, en contra de la discriminación y vamos a crecer poco a poco en ese propósito”, declaró en entrevista para Noroeste.

Para ello, expresó, se harán acciones en rubros como educación, cultura, deporte, recreación.

Es trabajo, son estímulos para las empresas que atiendan bien y cuiden a las mujeres, manifestó.

“Tú no te puedes meter como gobierno ni al interior de las empresas ni al interior de los hogares”, indicó, “pero en el caso de las empresas, hay que estimularlas, quienes hagan realmente acciones en favor de la mujer, la vamos a estimular, pero vamos a evitar intermediarios, vamos a meter directamente los recursos y los vamos a supervisar”.

Poco antes, durante su encuentro con mujeres, el abanderado de Morena-PAS a la Gubernatura, aseveró que su gobierno no será omiso en los feminicidios.

“No podemos hacer abstracción de ellos, no somos omisos, al contrario, hay que decir que Sinaloa tiene alerta de género, pero eso no ha reducido el tema de los feminicidios, se tiene que abordar el tema de manera muy persistente, es nuestro compromiso”, manifestó.

En este tema, Héctor Melesio Cuén Ojeda, dirigente del Partido Sinaloense, criticó que si bien en las estadísticas los homicidios se muestran a la baja, las desapariciones van a la alza.

“La alerta de violencia de género ha servido lo mismo que el pito de un avión: para nada, ¿por qué? Porque no se actúa, no hay financiamiento, nada más se dice que hay alerta de género, pero no se invierte, todo es pura palabrería, puro rollo, ese es el problema que existe en estos momentos”, lamentó.

Cuando Rocha Moya sea Gobernador, dijo, va a tener que agarrar el toro por los cuernos.