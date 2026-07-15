Alerta Observatorio Ciudadano de Mazatlán compras sin competencia y obra pública fuera de planeación en Gobierno Municipal

Compras con precios al menudeo y sin competencia en los programas sociales y obra pública fuera de planeación y predominando la adjudicación directa en vez de la licitación se realizan en el Gobierno Municipal, por lo que en su momentos se presentarán las denuncias respectivas ante la Auditoría Superior del Estado, alertó el Observatorio Ciudadano de Mazatlán.

“Encontramos que para cada uno de los programas sociales hicieron un estudio de mercado en el cual cotizaban una muestra, por ejemplo, Aires del Bienestar reparte 4 tipos de aires acondicionados, no cuatro aires, aires de una tonelada 110 volts, de una tonelada 120 volts, aires de 1.5 toneladas y aires de dos toneladas, entonces ellos cotizan cuatro tipos de aires acondicionados nada más y lo que dé la cotización más baja es a quien le asignan el contrato, es a quien invita”, dijo el director del OCM, Gustavo Rojo Navarro.

“Hacen tres cotizaciones y a esos mismos tres cotizantes les envían la invitación para que participen en el concurso, ya saben a quién le van a dar el contrato porque obviamente quien les cotizó más barato es quien les va hacer la propuesta más barata”.

Sin embargo, este año la cotización más baja en Aires del Bienestar fue de alrededor de 34 mil 800 pesos aproximadamente por cuatro aires acondicionados, uno de cada tipo, y es a quien se le da el contrato, pero no por la cotización de esos cuatro aires, sino que se le da un contrato por 2.5 millones de pesos, por lo que se adquieren esos aparatos a precio de menudeo en lugar de ser a precio al mayoreo que serían más baratos y eso ayudaría a cuidar el recurso que es de los ciudadanos.

“Entonces el ganador cotizó 34 mil 800, pero se lleva 2 millones y medio en ventas, lo mismo para electrodomésticos, aquí fueron alrededor de 249 mil pesos, este Materiales para la Construcción es algo impresionante porque están cotizando un saco de mortero, un saco de cemento y un block, la cotización más baja es de menos de 650 pesos, asignando 3.4 millones de pesos al ganador”, añadió en conferencia de prensa realizada este miércoles, entre otros puntos del análisis que realizó el OCM del 2025 y 2026.

“Hicimos un análisis comparativo del 2025 y 2026 y ganan exactamente los mismos proveedores, pero por qué ganan los mismos proveedores, porque invitan a los mismos, casualmente el año pasado invitaron a los mismos tres proveedores para concursar en el 2026”, precisó Rojo Navarro.

Agregó que en lo que respecta a obra pública también presenta señales de alarma, pues el Plan Municipal de Obra del 2025, para el que se destinaron 336.4 millones de pesos, contempló realizar 137 obras, pero sólo se hicieron 92.

“Esto quiere decir que del total de 137 nada más cumplió con el 67.2 por ciento y 45 obras no se realizaron, entonces el 32 por ciento de este total de obras no se hizo, esto fue apegándonos al documento original del Plan Anual de Obra Pública porque en el trayecto hubo cambios”, continuó.

También recordó que a finales del 2025 la ahora Presidenta Municipal con licencia hizo alarde de que se había superado la meta del Plan Municipal de Obras Públicas porque se habían hecho 168 obras en total.

“Sí es cierto, se hicieron 31 obras más de las que estaban contempladas, pero qué creen, hay que ver que de estas 168 nada más 92 estaban paradas, 76 no estaban programadas, entonces el Plan Anual en un 45 por ciento cambió, entonces de qué nos sirve un documento si no lo vamos a llevar a cabo, el presupuesto no varió, fue el mismo, sí tuvieron ese cuidado de no superar el presupuesto autorizado”, precisó el director del OCM.

“Lo que no respetaron fueron las obras, quitaron muchas obras, 45, e hicieron 76 más, se supone que la ley establece que para hacer un Plan Anual de Obras Públicas tiene que pasar por dos procesos, el primero es la planeación, entonces si a un Plan Anual le quitar el 38 por ciento de tus obras es que no tuviste la planeación adecuada, simple y sencillamente no hubo planeación, por qué quitaron esas 45 e hicieron y estas 76 obras de dónde salieron, por qué quitaron 45 y por qué metieron esas 76, no lo sabemos”.

Reiteró que no se está cumpliendo con un Plan Anual de Obras Públicas porque no hay planeación, además no existe transparencia en los criterios que se utilizaron para hacer los cambios.

“Cómo cerró el 2025, si bien es cierto hubo más licitaciones que adjudicaciones directas, pero no estamos dentro de los parámetros óptimos, un parámetro óptimo que maneja la propia Ley de Obras Públicas nacional es un 80- 20, que se privilegia la licitación pública en un 80 por ciento sobre las adjudicaciones directas en un 20 por ciento, aquí fue 53 por ciento de licitación contra el 38 por ciento de adjudicaciones directas”, continuó.

“Esto quiere decir que casi 4 de cada 10 pesos del Presupuesto Municipal (de Obra Pública) se entregó sin competencia, nada más a las empresas que ellos quisieron”.

Dio a conocer que para el 2026 creció un poco el presupuesto para Obra Pública a 389 millones, cerca de 50 millones más que el año pasado, y al primer trimestre del presente año se habían ejercido nada más 34.8 millones de pesos, lo que representa un 8.9 por ciento del presupuesto total cuando y de acuerdo con las matemáticas, en el primer trimestre se debió haber ejercido el 25 por ciento de los recursos presupuestados, pese a que en el primer trimestre es cuando más captación de recursos hay en el Municipio.

También expuso que 25.2 millones ejercidos en el primer trimestre del presente año fueron por adjudicación directa y 9.6 millones fueron por licitación pública.

Al primer trimestre debieron de haberse ejercido 97 millones de pesos, sin embargo, nada más se ejercieron 34.8 millones de pesos, reiteró.

“Entonces cuál es la tendencia en el 2026, lo mismo, adjudicar directamente más sobre la licitación, privilegian las adjudicaciones sobre la licitación pública, esto es de acuerdo a los datos del primer trimestre del 2026”, precisó el director del OCM.

Dio a conocer que dicho organismo ciudadano se encuentra recabando la información correspondiente para en su momento presentar las respectivas denuncias ante la ASE y se hará valer la nueva disposición legal para que no se tarde varios años en resolver, sino que ahora lo tiene que hacer en un plazo de 6 meses nada más.