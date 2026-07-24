Alerta PC Sinaloa sobre lluvias fuertes la tarde-noche de este viernes en Mazatlán

MAZATLÁN._ Lluvias fuertes para Mazatlán se pronostican para esta tarde-noche de viernes 24 de julio.

Se prevén acumulados de lluvia de entre 50 y 75 milímetros, además de posibles tormentas acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora, alertó la Dirección Estatal de Protección Civil.

A través de un comunicado, PC estatal informó que los modelos de pronóstico mantienen para la tarde de este viernes condiciones de cielos nublados con alta probabilidad de lluvias en gran parte de Sinaloa.

En zonas del municipio de Rosario presentan lluvias de moderadas a fuertes este viernes.

En la zona norte de Mazatlán y en San Ignacio hay nublados muy pronunciados con probabilidad alta de lluvias, sobre todo en El Habal, Cerritos, Mármol, El Quelite y La Noria.

La nubosidad avanza hacia San Ignacio, Elota y Cosalá.

Ante este panorama, las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta a las condiciones del clima y evitar transitar por calles o zonas con riesgo de inundación.

En caso de registrarse precipitaciones intensas, se recomienda detener la marcha del vehículo en un lugar seguro hasta que las condiciones mejoren, así como seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades de Protección Civil y cuerpos de emergencia.

La evolución de las condiciones meteorológicas será informada a través de los canales oficiales, donde se publicarán actualizaciones con base en los monitoreos permanentes que realizan las autoridades.