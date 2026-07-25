Alerta por mar de fondo: Salvavidas restringen acceso a varias playas de Mazatlán por oleaje elevado

MAZATLÁN._ Ante las condiciones de oleaje elevado provocadas por el fenómeno de mar de fondo en las costas del Pacífico, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, a través del Escuadrón de Salvamento Acuático, exhortó a los bañistas a extremar precauciones al acudir a las playas e ingresar al mar, con el fin de evitar situaciones de riesgo.

A través de un comunicado, el comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, Gustavo Espinoza, informó que en las playas de Mazatlán se prevé oleaje continuo con alturas variables de entre 2.0 y 2.5 metros, condiciones que favorecen la formación de corrientes de resaca y zanjas, fenómenos que representan un peligro para quienes ingresan al agua.

Como parte de las acciones preventivas, el personal salvavidas realiza recorridos permanentes a lo largo de la zona de playa para orientar a los visitantes y mantenerlos en áreas seguras.

Además, serán colocadas banderas rojas en los puntos donde existan corrientes o condiciones consideradas de alto riesgo.

Las zonas con restricción de acceso para bañistas comprenden el tramo del Monumento a los Lobos Marinos hasta el parador fotográfico de Rafael Buelna, además de algunas playas de la Isla de la Piedra, Cerritos y las áreas de Sábalo 1 y Sábalo 2.

La autoridad reiteró el llamado a respetar las indicaciones de los salvavidas, mantener vigilancia constante sobre los menores de edad y, en caso de emergencia, acudir de inmediato con el personal de rescate destacado en la zona.