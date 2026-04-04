$!Alerta por oleaje elevado y ‘quemadores’ en playas de Mazatlán

MAZATLÁN._ Las playas de Mazatlán registran oleaje elevado y “quemadores”, por lo que el Escuadrón de Salvamento Acuático emitió una alerta.
Se pide a bañistas respetar banderas rojas y extremar precauciones ante corrientes de resaca, derivadas de remanentes de mar de fondo.
“No se presentó de manera directa el fenómeno en el municipio; sin embargo, remanentes del mismo provocaron olas de hasta 1.5 metros de altura, lo que puede generar marcación en corrientes de resaca y representar un riesgo para los visitantes”, señaló Gustavo Espinoza, comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, de acuerdo a un comunicado.
El mar de fondo es un fenómeno oceanográfico que genera olas largas y continuas, las cuales viajan grandes distancias y pueden incrementar la fuerza de las corrientes marinas.
Este tipo de eventos meteorológicos suelen afectar las costas del Pacífico mexicano, por lo que las autoridades emiten alertas preventivas para proteger a la población.
Para prevenir situaciones de alerta y garantizar la seguridad, el personal salvavidas mantiene la colocación de banderas rojas en zonas de riesgo en las playas de Mazatlán.
Además, se refuerzan los recorridos de vigilancia y se emiten recomendaciones constantes a los bañistas.
En caso necesario, se solicita a los bañistas cambiar de área para salvaguardar su integridad.
Alerta por quemadores
Otro punto de atención es la presencia de “quemadores” en algunas zonas del litoral. Ante cualquier contacto con esta especie, se recomienda acudir de inmediato con los salvavidas o recibir atención médica para evitar complicaciones.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través del Escuadrón de Salvamento Acuático, exhorta a la comunidad a respetar las indicaciones de los elementos salvavidas.
El objetivo es reforzar las medidas de autocuidado y prevenir riesgos en el mar.