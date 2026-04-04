$!Alerta por oleaje elevado y ‘quemadores’ en playas de Mazatlán

MAZATLÁN._ Las playas de Mazatlán registran oleaje elevado y “quemadores”, por lo que el Escuadrón de Salvamento Acuático emitió una alerta.

Se pide a bañistas respetar banderas rojas y extremar precauciones ante corrientes de resaca, derivadas de remanentes de mar de fondo.

“No se presentó de manera directa el fenómeno en el municipio; sin embargo, remanentes del mismo provocaron olas de hasta 1.5 metros de altura, lo que puede generar marcación en corrientes de resaca y representar un riesgo para los visitantes”, señaló Gustavo Espinoza, comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, de acuerdo a un comunicado.

El mar de fondo es un fenómeno oceanográfico que genera olas largas y continuas, las cuales viajan grandes distancias y pueden incrementar la fuerza de las corrientes marinas.

Este tipo de eventos meteorológicos suelen afectar las costas del Pacífico mexicano, por lo que las autoridades emiten alertas preventivas para proteger a la población.