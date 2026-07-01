Alerta Protección Civil por humo en Mazatlán por incendio en basurón

El incendio de varios días que continúa en el basurón municipal está afectando a zonas de Mazatlán, por lo que Protección Civil emitió esta mañana de miércoles una alerta por la presencia de humo.

En una publicación en sus redes sociales, la corporación señala que el incendio está afectando la calidad del aire en colonias cercanas a la zona del incendio.

“Recomendaciones por presencia de humo”, titula Protección Civil el comunicado.

“Derivado del incendio registrado en el relleno sanitario, el humo puede afectar la calidad del aire en colonias cercanas. Por ello, se exhorta a la población a tomar las siguientes medidas preventivas”:

- Utiliza cubrebocas si es necesario salir de casa.

- Mantén puertas y ventanas cerradas para evitar el ingreso de humo.

- Protege especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades respiratorias.

- Evita realizar actividades físicas al aire libre mientras persista la presencia de humo.

- Si presentas irritación en ojos, nariz o garganta, dificultad para respirar o malestar persistente, acude a tu unidad de salud más cercana.

- Mantente informado a través de los canales oficiales y, ante cualquier emergencia, comunícate al 911.