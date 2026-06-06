$!Alertan a bañistas por quemadores y fuerte oleaje en playas de Mazatlán

MAZATLÁN._ El Escuadrón de Salvamento Acuático alerta a visitantes y bañistas sobre la presencia de quemadores y el fuerte oleaje que prevalece en las diferentes zonas de playa de Mazatlán, por lo que exhorta a la población a extremar precauciones.

El pasado lunes y martes, dos personas se ahogaron en playas del puerto.

A través de un comunicado, Gustavo Espinoza, comandante del cuerpo de salvavidas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, informó que como medida preventiva el personal realiza recorridos permanentes de información y vigilancia a lo largo del litoral.

Asimismo, se instalan banderas rojas y blancas en las áreas consideradas de riesgo, así como en los sectores donde la presencia de quemadores es más abundante.