Mazatlán
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Prevención

Alertan a bañistas por quemadores y fuerte oleaje en playas de Mazatlán

La principal recomendación al momento de llegar a alguna zona es ubicar el color de la bandera y acatar las indicaciones de los elementos salvavidas, señalan
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
06/06/2026 18:33
06/06/2026 18:33

MAZATLÁN._ El Escuadrón de Salvamento Acuático alerta a visitantes y bañistas sobre la presencia de quemadores y el fuerte oleaje que prevalece en las diferentes zonas de playa de Mazatlán, por lo que exhorta a la población a extremar precauciones.

El pasado lunes y martes, dos personas se ahogaron en playas del puerto.

A través de un comunicado, Gustavo Espinoza, comandante del cuerpo de salvavidas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, informó que como medida preventiva el personal realiza recorridos permanentes de información y vigilancia a lo largo del litoral.

Asimismo, se instalan banderas rojas y blancas en las áreas consideradas de riesgo, así como en los sectores donde la presencia de quemadores es más abundante.

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La principal recomendación para quienes acuden a las playas es identificar el color de la bandera colocada en cada zona y atender en todo momento las indicaciones del personal salvavidas.

En caso de sufrir contacto con algún quemador, se pide solicitar apoyo de inmediato y, de ser necesario, acudir a recibir atención médica.

El comandante añadió que tanto el fuerte oleaje como la presencia de quemadores continuarán durante el transcurso del domingo, por lo que reiteró el llamado a los bañistas a mantenerse atentos a las condiciones del mar y seguir las medidas preventivas para evitar incidentes.

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