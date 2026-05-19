Alertan Bomberos Veteranos de Mazatlán por incendios de minisplit en casas y comercios

Es importante darle mantenimiento preventivo a los minisplit porque ya se han presentado varios incendios en casas o comercios que son generados en estos aparatos, alertó el capitán y presidente de Bomberos Veteranos de Mazatlán, Luis Fernando Leyva.

“Lo que más hemos presentado últimamente son los incendios en los minisplit, avisamos (recomendamos) principalmente que les den mantenimiento preventivo para que no pase este tipo de circunstancias ya que sí se han presentado varios no nada más en casa sino hasta en comercio”, añadió Leyva en entrevista con personal de medios de comunicación este martes.

Agregó que el pasado fin de semana personal de esa agrupación atendió un incendio en una oficina de una gasolinera, el cual inició en un minisplit, sucedió el horario laboral, alcanzaron a evacuar y no pasó más el incendio que en la oficina.

“Así que han sido verificados en un 80, 90 por ciento yo creo que sí hemos tenido en lo que va del año por parte de Bomberos Veteranos algunos 10 casos y donde hay la probabilidad sí son un poquito más, porque inclusive ahí tenemos unos detalles en unos departamentos”, continuó Leyva.

“Los departamentos muchas veces por la altura que tienen los condensadores no se les da un mantenimiento preventivo muy regular hasta que fallan y ese es el que mete más en problemas a las personas más por la cuestión de la altura, elevadores, escaleras, etcétera, por fortuna no ha habido ninguna complicación, no han pasado solamente conatos que han sido controlados por las mismas brigadas internas”.

Por ello reiteró a la población que es muy importante que se realice mantenimiento preventivo a dichos aparatos y si notan alguna anomalía en cualquier minisplit o aparato electrónico lo reemplacen o pida que revise un técnico, no lo echen a saco roto porque es cuando pasan los problemas.

“Generalmente son porque estos aparatos estuvieron en desuso mucho tiempo y de la noche a la mañana los ponemos en uso y sobre todo ahorita con las temperaturas que hemos tenido prácticamente muchas personas lo tienen 24/7 prendido y es cuando surgen estos percances, el sobrecalentamiento, la sobrecarga del trabajo y a esto le agregamos filtros tapados o paneles que están saturados de polvo y están trabajando todavía más forzados y originan este tipo de problemas”, reiteró.

“Por eso la importancia del mantenimiento y sobre todo ahorita tenemos muchos detalles con las tarjetas electrónicas de los minisplit de que a veces quedan encendidos, te marca un código o algo y mientras te hiela lo sigues usando, entonces ese tipo de detalles hay que tomarlos en cuenta y jalar un técnico para que te lo revise”.