Alertan cierre vial por reencarpetado frente a Plaza El Mar, este domingo

MAZATLÁN._ La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través de la Unidad de Vialidad y con base en un informe de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informó que debido a trabajos de reencarpetado en los carriles de circulación norte y sur, frente a Ley del Mar, se aplicará un cierre temporal a la circulación.

A través de un comunicado, Óscar García, subdirector de la Unidad de Vialidad, indicó que con el objetivo de agilizar las labores, la suspensión vial iniciará a partir de las 06:00 horas de este domingo 26 de abril y se prevé que concluya alrededor de las 17:30 horas.

Para quienes necesiten transitar por la zona, se recomienda utilizar vialidades alternas; entre las opciones destacan las avenidas Santa Rosa y Rafael Buelna, principalmente para el servicio de transporte público. Asimismo, se informó que los clientes de la tienda de autoservicio Ley podrán abordar las rutas a espaldas de la plaza.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a circular con paciencia y precaución, con el fin de prevenir accidentes durante el desarrollo de los trabajos.