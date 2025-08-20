Alertan de lluvias fuertes la tarde-noche de este miércoles en Mazatlán

MAZATLÁN._ Fuertes precipitaciones, con actividad eléctrica y rachas de viento, se prevén de nuevo para estar tarde-noche en Mazatlán, este miércoles.

Las bandas nubosas que cubren gran parte del estado seguirán siendo favorables para la presencia de lluvias conforme avance la tarde de hoy miércoles, de acuerdo con los modelos de pronóstico emitidos por la Coordinación Municipal de Protección Civil.

Ya llueve en Rosario y la zona de Villa Unión, esta tarde.

Óscar Roberto Osuna Tirado, indicó que las precipitaciones para Mazatlán podrían ser fuertes, con acumulados que marcarán variaciones de entre 25 a 50 milímetros, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento de 50 y 70 km/h.

El Coordinador Municipal de Protección Civil, recomendó a la población estar informada para evitar situaciones de alerta en caso de ser sorprendidos por las lluvias, ya sea durante sus actividades o al término de las mismas.

Para emergencias

En caso de requerir apoyo, las personas pueden comunicarse al número de emergencia 911, el cual está activo durante las 24 horas del día.